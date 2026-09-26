Euroliigasse naasnud Besiktas alustas napi kaotusega

Kui viimast veerandit alustati kümnepunktisest kaotusseisust, siis perioodi keskpaigaks asuti 91:86 juhtima. Hispaania klubi aga ei andnud alla ja 2.03 enne lõppu Kameron Taylor viigistas 94:94. T.J. Shorts viskas 1.16 enne lõppu ka Valencia võidukorvi ja kodumeeskond ei suutnud kohtumist päästa.

Tegemist oli Besiktase jaoks siiski tähelepanuväärse õhtuga, sest Euroliigas palliti viimati hooajal 2012/2013. See on ka ainus kord, kui meeskond on Euroopa kõrgeimas klubisarjas osalenud.

Teine Türgi klubi Istanbuli Fenerbahce sai kodus jagu Bologna Virtusest 78:68 (23:17, 16:21, 20:17, 19:13). Talen Horton-Tucker tõi võitjate parimana 13 punkti.

Belgradi Partizan sai koduseinte toel jagu Milano Olimpiast 92:76 (20:16, 22:20, 21:22, 29:18). Carlik Jones panustas võitjate esitusse 20 punkti ja kümne resultatiivse sööduga.