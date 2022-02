Rahvusvaheline Orienteerumisliit peatas Venemaa liikmesuse määramata ajaks

IOF-i nõukogu otsustas esmaspäeval erakorralisel istungil peatada koheselt Venemaa liikmesus orienteerumisliidus määramata ajaks. See tähendab, et Venemaa orienteerumissportlased ei tohi IOF-i üritustel osaleda, seda ka mitte neutraalse lipu all. Otsus hakkab kehtima juba Soomes 14. märtsil algavatel suusaorienteerumise maailmameistrivõistlustel, lisaks juunoride suusaorienteerumise MM-il ja EM-il.

Kõik Venemaal toimuvate IOF-i ürituste ja tegevuste korraldusõigused tühistatakse määramata ajaks. IOF-i komisjonidesse ja ametlikesse organisatsioonidesse määratud Venemaa liikmed kõrvaldatakse ametist.

Otsused tehti kooskõlas IOF-i põhikirja ja eetikakoodeksiga. Lisaks arutab IOF-i nõukogu Valgevene liikmesuse võimalikku peatamist. IOF palub ka teistel rahvusvahelistel spordiliitudel kaaluda sarnaste meetmete rakendamist.

"Soovime väljendada solidaarsust Ukraina Orienteerumisliidule ja toetada kõiki Ukraina orienteerumissportlasi. Nõukogu otsused tehakse selleks, et toetada IOF-i väärtusi. Usume, et olukord nõuab meilt nende erakordsete otsuste tegemist, et toetada rahu," ütles IOF-i president Leho Haldna.