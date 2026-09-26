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Mbappe tõi Prantsusmaale võidu, aga sai siis viga

Jalgpall
Kylian Mbappe (murul)
Kylian Mbappe (murul) Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Prantsusmaa jalgpallikoondis alustas Rahvuste liiga alagrupiturniiri võõrsil 1:0 võiduga Türgi üle, kuid kaotas trauma tõttu ründetähe Kylian Mbappe.

Kohtumise ainsa värava lõigi 54. minutil Mbappe. Eelneva resultatiivse söödu jagas Michael Olise ja Madridi Reali mängija saatis palli värava vasakusse alumisse nurka.

Vaid viis minutit hiljem tuli Mbappe aga välja vahetada. Ründaja oli vigastanud oma vasakut põlve ja peatreener Zinedine Zidane'i sõnul tõenäoliselt kolmes järgmises koondisemängus ei osale.

"Ma arvan, et ta lahkub [tagasi Madridi]," sõnas Zidane telekanalile TF1. "Me ei võta mingeid riske. Ta venitas lööki sooritades põlve liialt välja. See polnud just paljulubav, kui ta jätkanuks."

Prantsusmaa koondis peab järgmised Rahvuste liiga kohtumised 28. septembril võõrsil Belgiaga, 2. oktoobril kodus Itaaliaga ja 5. septembril kodus Belgiaga.

Teises sama alagrupi kohtumises oli Belgia võõrsil parem Itaaliast 2:0. Väravateni jõudsid Mika Godts 20. ja Dodi Lukebakio 69. minutil. Tegemist oli ühtlasi Roberto Mancini esimene mänguga pärast Itaalia peatreeneri toolile naasmist. Endine rahvuskoondise kapten tüüris koondist ka aastatel 2018-2023.

Rahvuste liiga B-tasandil rõõmustas ainsana kodupublikut Rootsi, kes alistas Rumeenia 2:1. Poola ning Bosnia ja Hertsegoviina mängisid 0:0 viiki. Gruusia kaotas aga Põhja-Iirimaale ja Ungari Ukrainale 0:1.

C-tasandil pidi Läti koondis tunnistama võõrsil Armeenia 2:0 paremust. Montenegro alistas kodus Küprose 2:1.

Toimetaja: Siim Boikov

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