UCI kehtestas Venemaa ja Valgevene klubidele karmid piirangud

Lisaks võtab UCI ära rahvusvahelise litsentsi kõikidelt Venemaa ja Valgevene klubidelt, sealhulgas Gazprom - RusVelolt ja Team Vozrozhdenielt. Automaatselt on tagasi lükatud kõik Venemaa ja Valgevene klubide avaldused, kes soovivad end UCI klubiks registreerida.

Kõik Venemaa ja Valgevene võistlused kustutakse UCI kalendrist, sealhulgas Venemaa ja Valgevene meistrivõistlused. Edaspidi on keelatud võistelda Venemaa või Valgevene sümboolikaga riietes ning on keelatud kanda rahvusvahelistel võistlustel Venemaa ja Valgevene meistrisärke. Ühtki Venemaa ja Valgevene kohtunikku ei kutsuta edaspidi UCI sõitudele.

Venemaa ja Valgevene sportlased võivad võistlustel osaleda rahvusvaheliste tiimide koosseisudes, kuid see peab toimuma neutraalselt. Korraldajatel palutakse tühistada kõik viited Venemaa või Valgevenega seotusele. Selline otsus põhineb kõigi huvide tasakaalu saavutamiseks, mis arvestab ratturite ja nende meeskondade lepingulisi õiguseid.

UCI palus korraldajatel, pealtvaatajatel ja kaasvõistlejatel austada Venemaa ja Valgevene sõitjad neil võistlustel, kus neil on õigus osaleda. UCI korralduskomitee kehtestas ka erimääruse, mis võimaldab mitme kodakondsusega Venemaa ja Valgevene litsentsiomanikel taotleda piiranguteta oma sportliku kodakondsuse muutmist.

UCI lisas, et juhul, kui riigid kehtestavad rangemaid meetmeid Venemaa ja Valgevene sõitjate või meeskondade osalemise kohta oma territooriumil toimuvatel võistlustel, siis kehtivad need reeglid UCI omade üleselt.

Eesti Jalgratturite Liit (EJL) on avaldanud UCI otsusele toetust ning järgib nende kehtestatud meetmeid kuni Eesti Vabariigi valitsus või kultuuriministeerium kehtestavad veel karmimad reeglid.

"Mul on väga kahju kõikidest inimestest hoolimata nende rahvusest, kes peavad sõja tõttu kannatama. Mul on kahju sportlastest, kes peavad eemale jääma oma põhitegevusest, kuid need otsused ja sanktsioonid on õiged ja need võiksid kohati olla isegi veel karmimad," ütles EJL-i president Raivo Rand

"Venemaa ja Valgevene kodanikud peaksid vastu hakkama neile kahele terroristile ja tegema kõik, et see julm ja ebaõiglane sõda lõppeks võimalikult kiiresti ja võimalikult väikeste kahjudega," lisas Rand.

UCI ja EJL-i positsioon võib muutuda olukorra arenedes Ukrainas.