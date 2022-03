Ilusa etteaste teinud Petrõkina pääses MM-il vabakavale

Lühikava järel asus võistlust juhtima Pekingi olümpiapronks Kaori Sakamoto (Jaapan; 80,32 punkti), kellele järgnevad belglanna Loena Hendrickx (75,00) ja ameeriklanna Mariah Bell (72,55).

Kaheksa hulka uisutasid end veel lõuna-korealanna Young You (72,08), ameeriklanna Alysa Liu (71,91), sakslanna Nicole Schott (67,77), jaapanlanna Wakaba Higuchi (67,03) ja ameeriklanna Karen Chen (66,16).

Naiste üksiksõidu vabakava on kavas reedel, 25. märtsil. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.00.

Enne võistlust:

Lõuna-Prantsusmaa elav ja lummav linn Montpellier võõrustab esmakordselt iluuisutamise maailmameistrivõistlusi. Võisteldakse 10 000 pealtvaatajat mahutavas hallis, kus on esinenud paljud maailma popmuusikud.

Eestlasi on Montpellier's võistlemas kolmel alal – üksiksõitudes Mihhail Selevko ja Niina Petrõkina ning jäätantsus Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko. Esimesena tulevad kolmapäeval jääle naisüksiksõitjad, kes selgitavad välja 24 parimat, kes pääsevad reedel vabakava sõitma. Niina Petrõkina tuleb jääle kell 14.50.

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) teatas märtsi alguses, et Venemaa ja Valgevene uisutajad pole määramata ajaks rahvusvahelistele võistlustele lubatud. Seega ei saa Montpellier's võistelda näiteks Pekingi naisüksiksõidu olümpiavõitja Anna Štšerbakova või hõbedale tulnud Aleksandra Trussova.

Kõikidele iluuisutamise MM-i võistlusele on terve nädala vältel võimalik kaasa elada ETV2, ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Iluuisutamise MM-i ülekanded:

23. märts 14.00 - 17.00 ETV2, naiste lühikava

23. märts 21.30 - 22.30 ETV+, paarissõidu lühikava

24. märts 13.30 - 16.55 ETV2, meeste lühikava

24. märts 21.25 - 23.05 ETV+, paarissõidu vabakava

25. märts 14.05 - 17.00 ETV2, jäätantsu rütmitants

25. märts 19.00 - 23.15 ETV2, naiste vabakava

26. märts 12.00 - 16.10 ETV2, meeste vabakava

26. märts 18.05 - 21.30 ETV2, jäätantsu vabatants

27. märts 15.30 - 17.59 ETV2, gala

Eesti iluuisutajate isiklikud rekordid:

Mihhail Selevko

Kogusumma isiklik rekord: 221,11 (ISU CS Cup of Austria by IceChallenge 2021)

Lühikava isiklik rekord: 82,61 (ISU CS Cup of Austria by IceChallenge 2021)

Vabakava isiklik rekord: 138,93 (ISU CS Ice Star 2019)

Niina Petrõkina

Kogusumma isiklik rekord: 188,86 (ISU CS Warsaw Cup 2021)

Lühikava isiklik rekord: 64,92 (ISU CS Warsaw Cup 2021)

Vabakava isiklik rekord: 128,77 (EM 2022)

Solene Mazingue – Marko Jevgeni Gaidajenko

Kogusumma isiklik rekord: 147,54 (ISU CS Warsaw Cup 2021)

Rütmitantsu isiklik rekord: 60,36 (EM 2022)

Vabatantsu isiklik rekord: 89,71 (ISU CS Warsaw Cup 2021)