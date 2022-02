Pevkur võrkpalli MM-i Venemaale jätmisest: usun, et otsus vaadatakse ringi

"Loomulikult ei peaks võrkpalli MM sügisel Venemaal toimuma. See ei ole praeguses olukorras kuidagi vastuvõetav ja rahvusvaheline kogukond on selgelt oma sõna ka siin öelnud," lausus Pevkur ERR-ile.

Miks ei ole otsust tulnud? "Eks ühest küljest võib mõelda selle peale, et need sündmused on arenenud tõesti väga-väga kiiresti. Teisest küljest - eks seal tuleb näha ka seda, et Venemaa on investeerinud selle MM-i korraldamisse väga suure hulga raha," vastas Pevkur.

"Nii korraldusõiguse tasu maksmise eest, mis ulatub miljonitesse ja miljonitesse. Teisest küljest, juba need ettevalmistused, mis on tehtud, on üsna märkimisväärsed. Aga minu arvates praegu ei ole küsimus selles, kui suured on makstud tasud Venemaa poolt rahvusvahelisele alaliidule või kui suured on tehtud ettevalmistused."

"Mina usun, et rahvusvaheline alaliit veel vaatab selle otsuse ümber. Ja ma siiralt loodan, et nad mõistavad, et isegi, kui mingil segasel põhjusel nad jätaksid selle MM-i korraldusõiguse Venemaale, siis väga paljud koondised kas ei läheks või mängijad ei läheks," jätkas Pevkur.

"Näiteks täna [laupäeval] just natuke aega tagasi sain ma kirja Poola alaliidult, kus poolakad ütlevad, et nemad ei näe võimalust Venemaaga edasi mängida."