ISU pikendas venelaste võistluskeeldu ja tõstab vanusepiiri

1. märtsil teatas ISU, et seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale pole Venemaa ja Valgevene uisutajad määramata ajaks rahvusvahelistele võistlustele lubatud. Sel nädalal peetakse Tais ISU kongressi ning ühe teemana oli laual ka venelaste ja valgevenelaste võistluskeeld.

ISU peadirektor Fredi Schmid selgitas, et ISU nõukogu esitas kongressile ettepaneku sõnastada Venemaa ja Valgevene sportlastele määratud võistluskeeld selliselt, et see kehtib kuni nõukogu või kongress otsustab selle lõpetada ning see ettepanek kiideti kongressil heaks.

Lisaks otsustas ISU, et kuni uue otsuseni ei ole lubatud Venemaal ega Valgevenel rahvusvahelisi võistlusi korraldada.

Esimesel päeval hääletati ka selle poolt, kas Venemaa ja Valgevene ametnikud tohivad üldse kongressil osaleda ja see läks läbi. Näiteks on ISU üks asepresidentidest venelane Aleksandr Lakernik.

Teisipäeval kiideti heaks plaan hakata iluuisutamise vanuse alampiiri tõstma praeguselt 15 eluaastalt 17 peale.

Kongressil otsustati, et hooajal 2022/23 veel midagi ei muudeta ehk kehtib praegune alampiir 15 eluaastat, sellest järgneval hooajal on alampiir 16 eluaastat ning alates hooajast 2024/25 peab iluuisutaja täiskasvanute seas võistlemiseks olema vähemalt 17-aastane.

Vanusepiiri tõstmine kerkis taas tähelepanu alla Pekingi olümpial, kui siis veel 15-aastane olnud Venemaa iluuisutaja Kamila Valijeva sattus dopinguskandaali keskmesse. Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) lubas Valijeval küll võistelda ja lühikavas sai ta esikoha, aga vabakavas ei suutnud noor neiu enam pingetega toime tulla ja lahkus jäält pisarais, lõpetades neljanda kohaga.