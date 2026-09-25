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Keila Basket alistus Riia Zellile 23 punktiga

Korvpall
Korvpall
Korvpall Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Keila Basket kaotas Eesti-Läti korvpalliliiga avavoorus koduväljakul Riia Zellile 71:94 (18:20, 17:21, 20:26, 16:27).

Keila osutas avapoolajal Läti klubile südi vastupanu, kuid kohe teise poolaja alguses tegi Zelli 16:2 vahespurdi ning Keila järelejäänud mänguaja jooksul 11 punktist lähemale ei pääsenud.

Jordan Tillmonn viskas Keila kasuks üleplatsimehena 31 punkti. Christopher Lenk lisas omalt poolt 18 punkti ja hankis viis lauapalli. Võitjate resultatiivseim oli Isaac Johnson, kes sooritas kaksikduubli 18 punkti ja 13 lauapalliga.

Laupäeval sõidab Zelli külla TalTech/Alexelale. Keila Basket kohtub teisipäeval võõrsil tiitlikaitsja Valmieraga, kes sai reedel 98:76 (29:20, 23:21, 24:19, 22:16) jagu Ventspilsist.

Toimetaja: Henrik Laever

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