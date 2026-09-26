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Mai Narvaga viigistanud 11-aastane briti maletalent purustab rekordeid

Male
Bodhana Sivanandan
Bodhana Sivanandan Autor/allikas: English Chess Federation
Male

Eesti male naiste esinumber Mai Narva läks reedel maleolümpia üheksandas voorus vastamisi Inglismaa esinumber Bodhana Sivanandaniga. Mustadega mänginud eestlanna viigistas noore konkurendiga.

2015. aasta märtsis Londonis tamilitest vanemate perre sündinud Sivanandan on hetkel naiste male üks huvitavamaid uusi tulijaid. Noorusest hoolimata tõusis ta tänavu Briti esinumbriks ja krooniti augustis ka Suurbritannia naiste meistriks.

Juba mullu suvel sai temast vaid kümne aasta vanuselt noorim maletaja, kes on täitnud naiste suurmeistri normi. Eelmisel aastal ka eksmaailmameister Maria Muzõtšuki alistanud Sivanandanist sai tänavu ka noorim tüdruk, kes saavutanud rahvusvahelise meistri normi, võttes vastava rekordi üle Judit Polgarilt.

"Mind üllatab Bodhana juures kõige rohkem see, mida ta teeb malelaual. Mängida selles vanuses taolises ranges positsioonilises võtmes, see on väga haruldane asi. Varasemalt arvati, et positsiooniline arusaamine tuleb pikema ajaga," kommenteeris Eesti koondise juhendaja Kaido Külaots Team Estonia Malekoondise ülevaates.

"Kui Eesti mängis Portugaliga, siis oli Mail minu võrdlemisi asjatundlikul hinnangul vastas üks naiste turniiri pikimaid mängijaid. Bodhana seevastu on veel sedavõrd pisike, et vastasvõistkonna kapteni tööülesannete hulka kuulub enne vooru algust täiendava lastetooli paigaldamine. Ei saa riskida sellega, et mõne pikema käigu sooritamisel probleeme tekiks."

"Mai leidis ennast mustadega peagi tänamatust rollist kasvav positsiooniline press likvideerida," kirjeldas Külaots matši käiku. "Aga Mai ongi sellepärast Mai, et sellistes olukordades ei lase ta ennast heidutada, ta suudab hoida oma tavapärast taset. Varsti õnnestus saada asjad tasakaalu ja ehk juba enamatki otsima hakata. Võrdsuse raamest siiski partii ei väljunud ning staarlaual fikseeriti viik."

Kaks vooru enne maleolümpia lõppu hoiab Eesti naiskond tabelis 39. kohta. Noore maletaja vedamisel Inglismaa on 13. kohal. Hetkel juhib Hiina, kes on saavutanud kaheksa võitu ja ühe viigi.

Toimetaja: Siim Boikov

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