Djokovic peab märtsis toimuva suurturniiri vahele jätma

Novak Djokovic mängis oma selle aasta esimese matši esmaspäeval, kui ta alistas Dubai turniiri avaringis itaallase Lorenzo Musetti (ATP 58.) 6:3, 6:3. Pärast matši avaldas Djokovic, et praeguse seisuga pole tal võimalik vaktsineerimatuse tõttu USA-s toimuvatel turniiridel osaleda ning seetõttu peab serblane vahele jätma märtsi alguses toimuva Indian Wellsi turniiri.

"Tänase seisuga ma ei saa USA-sse minna. Seetõttu pole mul võimalik Indian Wellsi turniiril osaleda, kuid vaatame, mis saama hakkab. Äkki järgnevate nädalate jooksul olukord muutub," rääkis Djokovic pressikonverentsil, vahendab Eurosport. Djokovic on Indian Wellsi turniiri võitnud viiel korral, serblase viimane võit pärineb 2016. aastast.

Dubai turniiril sai maailma esireket sooja vastuvõtu osaliseks. "Ma ei oleks paremat vastuvõttu osanud oodata. Minu viimasest matšist on möödunud tükk aega ja ma ei oskaks hooaja alustamiseks paremat kohta soovida," lisas Djokovic.

Quite the reception for Novak Djokovic in Dubai pic.twitter.com/xvSeTwuMj0