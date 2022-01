Kaks Sildaru konkurenti ei saa Pekingis startida

Mulluse trauma tõttu ei saa olümpiale sõita venelanna Valeria Demidova, kes on keskendunud rennisõidule. Samal distsipliinil võitis hooajal 2019/2020 MK-sarja, oli PyeongChangi olümpial kuues ja mullusel MM-il seitsmes.

Juba teised olümpiamängud järjest tuleb vahele jätta šveitslannal Giulia Tannol, keda vaevab põlvesidemete trauma. 23-aastane sportlane sai viga X-Mängude pargisõidus ja peab nüüd heitma operatsioonilauale.

Tanno on võitnud X-Mängudelt kaks esikolmikukohta Big Airis ja teeninud samal distsipliinil ka kaks esikohta MK-etappidelt. Lisaks on ta korduvalt võistelnud kõrgetele kohtadele ka pargisõidus.

"Mul on raske leida sõnu, kui suurt valu see valmistab," kirjeldas Tanno järjekordset eemalejäämist ühismeedias. "Mõnikord on raske mõista, miks teatud asjad elus juhtuvad."