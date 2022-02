Ustav Sildaru esimesest treeningust Pekingis: läks hästi!

"Trenn läks hästi. Täna oli oodata natuke karmimat ilma kui järgnevatel päevadel. Plaanisime, et võtame rahulikult, kuigi lõpus jõudsime ikka peaaegu oma kavani välja. Tegime asjad ära, mida plaanisime," rääkis Ustav ERR-ile. "Kelly teeb seda, mis ta tavaliselt teeb, midagi üllatavat ei tule, teeme oma kava. Kuna see pole meie kõige tähtsam võistlus – silmad on pargisõidu ja rennisõidu peal –, siis üle enda varju ei hakka hüppama, teeme oma ära. See tähendab seda, et teeme seda, mida oleme varem teinud Big Airi võistlusel, oma tavakava."

Ustav rääkis, et mäge kattev kunstlumi jättis esialgu hea mulje ning kiirust peaks ka hüpeteks jaguma. "Kuna siin on kõik kunstlumi, niiskus on väga madal, kuskil vett ei ole, on lumi hästi kuiv ja jäätub ära ainult pealmine kiht. Kohe kui see maha sõidetakse, läheb lumi selliseks suhkruseks," kirjeldas Ustav. "Tegelikult täna püsis rada päris hästi koos, meil ühtegi paha sõna öelda ei ole. Aga vaatame, kui mehed ka üle käivad ja on mitu treeningpäeva, kuidas siis välja näeb."

"Kiirus on võrdne, kõigil on sama rada. Pigem on tal rohkem hoogu valikus," jätkas Ustav. "Kui mõnel võistlusel on meil olnud, et tuleb hoost puudus, siis siin on veel mõne meeter minna, ka halva ilma korral saab hoogu."

Pekingi olümpiamängude Big Airi võistluspaik on ehitatud Shougangi endise terasetehase aladele ning see on selle ala esimene püsiv hüppemägi kogu maailmas. "Väga äge on! Natuke üllatus, et sellises tööstuspiirkonnas on selline torn püsti pandud, aga mega!" kiitis Ustav. "Vaatad ringi, näed põhimõtteliselt tervet linna, suured pilvelõhkujad ja mäe otsas mõni tempel… väga äge skene on siin!"

Esimest korda olümpiamängudel kavas oleva freestyle-suusatamise Big Airi treeningud peetakse veel laupäeval ja pühapäeval, kvalifikatsioon on kavas esmaspäeval, 7. veebruaril ning 12 paremat pääsevad 8. veebruaril peetavasse finaali.