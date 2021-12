18-aastaselt USA lahtised võitnud Raducanu pälvis maineka auhinna

Kevadel keskkooli lõpetanud Raducanu tuli suurde tennisesse kodusel slämmiturniiril Wimbledonis, kuhu teenis põhitabelisse vabapääsme ja jõudis kaheksandikfinaali, alistades teiste seas ka 2019. aasta Prantsusmaa lahtiste finalisti Marketa Vondroušova.

Tõeliselt muinasjutuline oli aga Raducanu teekond USA lahtistel, kus ta alustas kvalifikatsioonist ja võitis lõpuks kümme matši järjest, kaotamata seejuures kogu turniiri vältel settigi. Finaalis alistas ta 6:4, 6:3 kanadalanna Leylah Fernandeze.

Raducanu on kõigi aegade esimene tennisist – nii naiste kui meeste seas –, kes võitnud slämmiturniir kvalifikatsioonist alustades ja settigi kaotamata. Viimane Suurbritannia naistennisist, kes slämmiturniiri võitis, oli Virginia Wade, tema sai sellega hakkama 44 aastat tagasi.

Oktoobris teenis Raducanu enda karjääri esimese võidu WTA turniiril, uuele hooajale läheb ta vastu uue juhendaja Torben Beltziga maailma 19. reketina.

"Mul on äärmiselt hea meel! Olen lapsepõlvest saadik seda auhinnagalat vaadanud ja on au olla nüüd võitjate ridades," sõnas Raducanu, kes pidi auhinna vastu võtma video vahendusel, kuna ta nakatus Abu Dhabi näidisturniiri eel koroonaviirusega. "Mul on ka briti tennise üle hea meel, et meil õnnestus jälle see auhind võita!"

Wade on ka viimane naistennisist, kes maineka BBC auhinna on pälvinud, see juhtus samuti 44 aastat tagasi. Viimane tennisist, kes selle auhinna pälvis, oli Andy Murray 2016. aastal. Viimati läks tiitel naissportlasele 15 aastat tagasi, kui 2006. aastal teenis selle Zara Phillips.

Lisaks Raducanule kandideerisid tänavu tiitlile veel vettehüppaja Tom Daley, poksija Tyson Fury, ujuja Adam Peaty, jalgpallur Raheem Sterling ja rattur Sarah Storey. Hääletusel jäi teiseks Daley ning kolmas oli Peaty.

Aasta treeneriks nimetati Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate ning aasta võistkonna tiitli pälvis EM-il finaali jõudnud jalgpallikoondis. Elutööauhinna pälvis USA võimleja Simone Biles. Aasta noorsportlaseks nimetati rulasõitja Sky Brown, kellest sai Tokyo olümpial Suurbritannia kõigi aegade noorim olümpiamedalist – parigisõidus pronksi võites oli ta vaid 13 aastat ja 28 päeva vana.