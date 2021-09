Ajaloolises hoos Raducanu võitis settigi kaotamata US Openi naisteturniiri

Raducanu alustas laupäeva öösel toimunud finaali kahe järjestikuse geimivõiduga, kui murdis teises geimis kanadalanna pallingu. Fernandez säilitas närvi ning püsis mängus, kui vastas omakorda kahe geimivõiduga, et avasett viigistada. Sett liikus tasavägiselt kuni seisuni 4:4, mil britil õnnestus kaks järjestikust geimi võita, et realiseerida 6:4 setivõit.

Teises setis asus Fernandez 2:1 juhtima, kuid Raducanu vastas sellele nelja järjestikuse geimivõiduga ja asus ise omakorda 5:2 juhtima. Fernandez päästis teise seti kaheksandas geimis kaks matšpalli ja pikendas kohtumist, kuid Raducanu realiseeris seejärel 6:3 setivõiduga enda karjääri teisel slämmiturniiril turniirivõidu.

Raducanu on 44-aastase vaheaja järel esimene briti naine, kes jõudnud slämmiturniiril finaali. USA lahtistel jõudis briti naistennisist viimati finaali 52 aastat tagasi ning viimane britt, kes US Openi naiste üksikmängus võidutses, oli Virginia Wade 1968. aastal.

18-aastane Raducanu saavutas turniirivõidu kümnes matšis settigi loovutamata ja on Maria Šarapova tähelennust 2004. aasta Wimbledoni turniiril noorim mängija, kes slämmiturniiri võitnud.

"Minu jaoks tähendab selle karika hoidmine kõike ja ma ei taha sellest lahti lasta," ütles noor britt pärast võitu. "Eile olid mul mingid veidrad tunded, aga ma ei saanud neist aru. See vist on normaalne. Kui mänguks välja tulin, oli kõik nagu tavaline."

Raducanu lisas, et on alati unistanud slämmiturniiri võitmisest. "Sa lihtsalt ütled selliseid asju. Aga et sul on usku ja siis päriselt võidad, see on uskumatu. Ma ei tunne absoluutselt survet. Olen ainult 18 ja lihtsalt mängin kõigiga, kes mulle vastu tulevad," lisas britt.

Raducanu ajaloolisele võidule elasid kaasa mitmed Suurbritannia tähtsaimad inimesed, sealhulgas kuninganna Elizabeth II, kes kirjutas kuningliku perekonna kodulehel noormängijale kirja, milles kiidab Raducanu võitu. "Saadan sulle õnnitlused USA lahtiste tennisemeistrivõistluste võidu puhul. Sellises vanuses seda teha on märkimisväärne saavutus ja on näide sinu tööst ning pühendumusest," kirjutas kuninganna.

Sotsiaalmeedias tähistajate seas oli ka Briti peaminister Boris Johnson, Londoni linnapea Sadiq Khan ja legendaarne tüdrukutebänd Spice Girls.