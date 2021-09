USA lahtised võitnud Emma Raducanu vahetab treenerit

18-aastane Raducanu otsustas lõpetada koostöö senise treeneri Andrew Richardsoniga, kuna soovib leida kedagi, kellel on rohkem kogemusi tipptennisistide juhendamisega, vahendab Eurosport.

"Ma tunnen, et praegusel hetkel on mul vaja kedagi, kellel on tipptennises palju kogemusi. Oluline on, et see muudatus juhtub praegu, sest mul on vaja kedagi, kes teab täpselt, mis mind ees ootab. Eriti praegu on veel tipptennises minu jaoks väga palju uusi asju," kommenteeris Raducanu oma otsust.

Raducanu šokeeris septembris tennisemaailma, kui jõudis USA lahtistel finaali, kus ta alistas Leylah Fernandezi tulemusega 6:4, 6:3. Ühtlasi sai USA lahtsite võiduga Raducanust kõigi aegade esimene kvalifikatsioonist alustanud mängija, kes slämmiturniiri on võitnud. Samuti ei kaotanud Raducanu terve turniiri jooksul mitte ühtegi setti.

Enne USA lahtiseid oli Raducanu WTA edetabelis 150. asetusega, ent pärast slämmiturniiri võitu tõusis noor britt maailmaedetabelis 22. kohale.