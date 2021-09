Raducanu: US Openi võit ei ole mulle veel kohale jõudnud

Tennise USA lahtiste võitja Emma Raducanu ütles kolmapäeval, et tema võit US Openil ei ole talle veel kohale jõudnud ning 18-kuuline paus tennisest mõjus talle hästi.

18-aastane Raducanu võitis US Openi finaalis Kanada tennisisti Leylah Fernandezt 6:4, 6:3 ning teenis enda esimese suure slämmi tiitli.

"Ma tunnen end hästi. Viimase 72 tunni jooksul juhtunud sündmused on olnud väga lõbusad. See ei ole mulle veel kohale jõudnud, aga vahel mulle meenub, et võitsin US Openi. See on lahe tunne," ütles Raducanu.

Raducanu võttis eelmisel aastal tennisest pausi, et lõpetada keskkool ning keskenduda eksamitele.

"Pärast 18 kuud eemal olemist mängin ma igat matši nagu oma viimast. Nii olen ma terve suvi mänginud. Kolm nädalat olen ma keskendunud ainult oma vastasele ja ei ole ette mõelnud, mis juhtuda võiks."

Raducanu soovib praegu tennisest puhata ja ei tea, millal ta järgmisena mängib.

"Ma arvan, et minu jaoks on kõige olulisemad need emotsioonid, mida ma kogesin oma tiimiga. See oli kõige erilisem õhtu, kui saime koos tähistada ning minu mängule tagasi vaadata. Ma tean, et mängin juba järgmisel nädalal trennis tennist, aga ma ei ole kindel, mis minu järgmine turniir on," lisas ta.