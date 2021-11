Uue treeneri kinnitanud Raducanu hooaeg lõppes kahe järjestikuse kaotusega

Avaringis vaba olnud maailma 20. reket läks vastamisi endast kaks aastat vanema hiinlanna Wang Xinyuga (WTA 106.) ning jäi talle alla 1:6, 7:6 (0), 5:7.

Otsustava seti lõpus vigastusega võidelnud Raducanu käis enne teisipäeva viimati väljakul 29. oktoobril, kui kaotas Rumeenia turniiri veerandfinaalis vaid tund aega kestnud mängus 2:6, 1:6 Marta Kostjukile.

Pärast matši lõppu kinnitas Raducanu ametlikult, et alustab koostööd 44-aastase sakslase Torben Beltziga, kes on varem olnud endise esireketi Angelique Kerberi treeneriks. "On suur privileeg töötada nii kogenud treeneriga. Olen väga põnevil, tunne on positiivne ja ootan eesolevat tööd väga," sõnas britt.

Teise asetusega Simona Halep alistas Linzi turniiri teises ringis Aliaksandra Sasnovitši 7:5, 6:3 ning kohtub veerandfinaalis itaallanna Jasmine Paoliniga, ülemises tabelipooles mängiva kolmanda asetusega ameeriklanna Danielle Collinsi vastaseks on kaheksa parema seas belglanna Alison Van Uytvanck.