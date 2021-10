Raducanu: olen oma järgmiseks väljakutseks valmis

Septembris tennisemaailma üllatanud ja USA lahtised võitnud Emma Raducanu (WTA 22.) sõnas enne oma Indian Wellsi turniiri avamängu, et on valmis järgmiseks väljakutseks.

18-aastane Raducanu sai vabapääsme Indiani Wellsi põhiturniirile ja kohtub turniiri teises ringis Maria Camila Osorioga (WTA 71.) või Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 100.). Kolmandas ringis võib Raducanu vastamisi minna endise maailma esireketi Simona Halepiga (WTA 17.)

"Ma olen valmis oma järgmiseks väljakutseks. Mul oli New York'is väga hea turniir ja sain imelise kogemuse osaliseks," sõnas Raducanu turniirieelsel pressikonverentsil.

"Slämmiturniiri võit on mulle vaikselt kohale jõudnud, aga mitte veel lõplikult," lisas Raducanu.

Paar nädalat tagasi senise treeneri Andrew Richardsoni teenetest loobunud Raducanu ütles, et treeneri vahetamine oli vajalik samm.

"Ma ei tahtnud selle otsusega [treeneri vahetamisega - toim.] kiirustada, sest see on suur otsus. Loodan leida kedagi, kellel on palju kogemusi tipptennises. Andrew oli USA lahtistel minu jaoks olemas, ent selleks, et edasi areneda on mul vaja kedagi kogenut," rääkis Raducanu.