Raducanu, Jabeur ja Bencic nakatusid Abu Dhabi turniiril koroonasse

Eelmisel nädalal toimunud Abu Dhabi näidisturniiri järel on mitmed turniiril osalenud tennisistid andnud positiivse koroonaproovi.

Esmaspäeval avaldas Rafael Nadal, et andis Abu Dhabi turniirilt naastes positiivse koroonaproovi.

Kolmapäevaks on selgunud, et lisaks Nadalile on positiivse koroonaproovi andnud ka Nadali treener Carlos Moya, naiste turniiri võitnud Ons Jabeur, USA lahtistel võidutsenud Emma Raducanu ja Tokyo olümpiamängudel kulla teeninud Belinda Bencic.

"Kuigi olen vaktsineeritud, andsin ma positiivse koroonaproovi. Hetkel on mul tõsised sümptomid, kuid loodan, et taastun viirusest kiiresti. Hoolitsege enda ja oma lähedaste eest," kirjutas Ons Jabeur ühismeedias.

Vaatamata nakatumisele loodab olümpiakuld Belinda Bencic Austraalia lahtistel osaleda. "Nakatusin ajal, mil valmistun Austraalia lahtisteks, aga üritan Austraaliasse lennata niipea kui olen haiguse läbi põdenud ja isolatsioonikohustusest vabanenud," teatas Bencic ühismeedias.

Austraalia lahtistest osavõtmiseks on koroonaviiruse vastu vaktsineerimine kohustuslik. Mängijad peavad kaks nädalat enne turniiri algust olema Austraalias "mullis", et vältida rangeid riigi poolt seatud karantiininõudeid. Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.