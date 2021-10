US Openil triumfeerinud Raducanu sai karjääri esimese võidu WTA turniiril

18-aastane Raducanu kasutas teises geimis ära oma kuuenda murdepalli ja läks 3:0 ja 4:1 ette, enne kui lubas Hercogil kaks korda järjest vastu murda ning kaotas esimese seti 48 minutiga 4:6.

Teises setis jättis Raducanu kasutamata kolm ning Hercog kaks murdepalli kuni 12. geimini, kus britt viimaks kolmandal katsel oma võttis ja 7:5 setivõiduga kohtumise viigistas. Viimane set kuulus Raducanule juba kindlalt, 6:1.

Suurbritannia esireketile on see esimeseks võiduks pärast septembrikuist hiilgavat triumfi USA lahtistel, ühtlasi on see profikarjääri esimese kolmesetilise mängu selja taha jätnud maailma 23. reketile üldse esimeseks matšivõiduks WTA turniiridel.

Rumeenia turniiri teises ringis kohtub Raducanu kodupubliku ees mängiva Ana Bogdaniga (WTA 106.). Anett Kontaveit alustab oma turniiri kolmapäeval, kui mängib avaringis serblanna Aleksandra Kruniciga (WTA 140.).