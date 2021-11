Kontaveit ootab põnevusega järgmist hooaega

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 7.) kaotas WTA finaalturniiri finaalis Garbine Muguruzale (WTA 3.) 3:6, 5:7. WTA-le antud intervjuus tõdes eestlanna, et on järgmise hooaja suhtes põnevil.

Kui Anett Kontaveit pärast sellist hooaega pead püsti ei hoia, on selle põhjuseks ainult väsimus. 25-aastane Eesti esireket lõpetas hooaja võites viimasest 34 matšist 29 ning kogudes kümne nädala jooksul neli tiitlit. Lisaks saavutas ta maailma edetabelis karjääri parima seitsmenda koha.

"Tänane matš oli raske, aga hooaeg tervikuna väga positiivne," ütles Kontaveit pärast finaali WTA-le antud intervjuus. "Mul on lihtsalt nii hea meel, et pääsesin siia turniirile ja finaali. See on uskumatu tunne. Olen väga uhke selle üle, mida hooajal teisel poolel saavutanud olen."

Kontaveidi edu võti oli viimase kolme kuu jooksul lihtsalt mitte üle mõelda. Kui temalt hooaja lõpus väsimuse kohta uuriti, hakkas ta vaid naerma. Ta tunnistas, et unistas reketi kappi panemisest ja puhkamisest.

"Ma arvan, et eneseusk on suur asi," rääkis ta. "Ma arvan, et sa saad saavutada nii palju, kui sa usud, et sa saad. Selles osas kasvasin tugevamaks."

"Kõik need võidud ja tiitlid on andnud mulle nii palju enesekindlust ja eneseusku. Ootan, et saaksin lihtsalt natukene aega järelemõtlemiseks, mis viimastel kuudel juhtunud on. Olen pidevalt järjest matše mänginud ja mõtlemiseks ei ole eriti aega olnud. Ootan seda väga," tõdes ta.

"Ma arvan, et olen järgmise hooaja suhtes põnevil. Ma tõesti tahan seda hoogu üleval hoida ja oma mängu parandada. Tahan Dmitriga [Tursunov] hea hooajaeelse ettevalmistuse teha ja lihtsalt tööd jätkata. Arvan, et teeme õigeid asju ja minu mäng paraneb kindlasti õiges suunas. Olen väga põnevil selle üle, mis mind ees ootab."

Esialgu Kontaveit siiski puhkab ja alles siis alustab ettevalmistust. "Ma isegi ei tea, millal esimesed mängud Austraalia turniiril algavad," tunnistas Kontaveit. "Ma pean tõesti esmalt selle järgi uurima ja seejärel hakkama ettevalmistusperioodi planeerima. Ma arvan, et väga oluline on jätkata oma mängu parandamist. Kui teed õigeid asju, tulevad võidud ja tuleb enesekindlust. Usu endasse, usu seda, mida sa teed ja usalda oma treenerit."

"Ma arvan, et hea hooajaeelne ettevalmistus on väga oluline. Kindlasti ei taha ma seda seda lühendada. Tahan lihtsalt kõvasti treenida ja järgmise aasta suurteks väljakutseteks suurepärasesse vormi saada," sõnas Kontaveit.