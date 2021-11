Kahekordne olümpiavõitja naaseb suusarajale

Ruka murdmaasuusatamise MK-sarja avaetapp toimub novembri viimasel nädalavahetusel. Oma viimase võistluse tegi Östberg märtsis 2020.

Norralanna sõnas Norra rahvusringhäälingule antud intervjuus, et tal on väga hea meel viimasel Soomes Rukal startida. Ta tunnistab siiski, et tal on peast läbi käinud ka mõte, et ta ei suuda enam kunagi tervisekontrolli läbida ja suusatamise juurde naasta.

"Olen pidanud vähem treenima, rohkem sööma ja töötama vaimsete väljakutsetega. Neid muudatusi pole olnud kerge teha, kui olen aastaid asju omamoodi teinud. Muutus ei toimu üleöö ning ükskõik, kui palju abi ma teistelt saan, pean ma suurema töö ise ära tegema," ütles Östberg.

Norra suusakoondise arsti sõnul on probleemiks olnud Östbergi luutihedus. Nimelt on norralannat kaks korda kimbutanud väsimusest tingitud luumurd.

Östbergi eesmärk on jõuda 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudele, kuid ta sõnas, et tervis on tema jaoks siiski esikohal.