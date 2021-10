Kontaveit alustas Moskvas kindla võiduga

Siniakova murdis kohe Kontaveidi servi, aga seejärel võitis Kontaveit viis geimi järjest, asudes 5:1 juhtima. Setivõidu eest servides päästis Kontaveit kaks murdepalli, kuid kolmanda sai Siniakova kätte ning seejärel hoidis tšehhitar esimest korda servi. Uuesti setivõidu eest servides pidi Kontaveit taas murdepalli päästma, aga siis suutis ta geimi ja seega seti 6:3 võita.

Teises setis hoidsid mõlemad alustuseks nulliga servi ning siis õnnestus Kontaveidil Siniakova serv murda ja juhtima asuda. Kontaveidil oli kaks murdepalli, et 4:1 juhtima asuda, aga Siniakova suutis need päästa ja seejärel oli tal endal kaks murdepalli, et 3:3 viigistada, aga Kontaveit siiski hoidis servi. Kontaveidi 5:3 eduseisus servima asudes tegi Siniakova kaks topeltviga järjest ja Kontaveit vormistas võidu esimesel matšpallil, võites teise seti samuti 6:3.

Kohtumine kestis tund ja 13 minutit.

Viimasel hetkel asetatud mängijate hulka tõusnud ning 9. paigutuse saanud Kontaveit teenis äralöökidest 20 punkti, Siniakova aga vaid kolm. Lihtvigu kogunes eestlannal 28, tšehhitaril 18. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 67 ja Siniakova 56.

Kontaveit servis ühe ässa ja tegi kuus topeltviga, Siniakova sai kirja kaks ässa ja neli topeltviga. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Eesti esinumbril 64 ja ta võitis esimeselt servilt 72 protsenti punktidest, Siniakova vastavad näitajad olid 70 ja 56.

Kontaveit realiseeris kümnest murdevõimalusest viis, Siniakova aga suutis 12 murdepallist ära kasutada vaid kaks.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi äsja Indian Wellsis poolfinaali jõudnud Läti esinumbri Jelena Ostapenko (WTA 30.) ja sakslanna Andrea Petkovici (WTA 79.) vahelise kohtumise võitjaga.

Enne mängu:

Tavapäraselt on seesugustel turniiridel kaheksa asetatud mängijat, kuid algselt 6. asetatud sakslanna Angelique Kerber (WTA 12.) oli sunnitud haiguse tõttu turniirist loobuma ja nii anti Kontaveidile 9. paigutus.

Esialgses mängutabelis paiknes Kontaveit paar rida kõrgemal ja ta pidi turniiri alustama läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse jõudnud mängija vastu, kuid nüüd liigutati ta Kerberi kohale ja seega on Kontaveidi vastane avaringis tšehhitar Katerina Siniakova (WTA 50.).

25-aastane Kontaveit ja temaga sama vana Siniakova on varem mänginud neljal korral ja Kontaveit juhib matšidega 3:1. Siniakova ainus võit pärineb 2018. aasta US Openilt, kus ta jäi kaks ja pool tundi kestnud kohtumises peale 6:7 (3), 6:3, 7:5. Viimati olid nad aga vastamisi tänavu augusti lõpus Clevelandis, kus Kontaveit teenis enda karjääri teise WTA turniirivõidu. Veerandfinaalis sai ta Siniakovast kaks tundi ja 41 minutit kestnud matšis jagu 6:3, 5:7, 6:2.

Selle paari võitja läheb teises ringis vastamisi äsja Indian Wellsis poolfinaali jõudnud Läti esinumbri Jelena Ostapenko (WTA 30.) ja sakslanna Andrea Petkovici (WTA 79.) vahelise kohtumise võitjaga.