ROK-i asepresident: me ei hakka Hiinat inimõiguste pärast survestama

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) asepresident John Coates teatas kolmapäeval, et ROK ei hakka Pekingi taliolümpiamängude korraldajariiki Hiinat survestama inimõiguste rikkumise tõttu.

ROK-i asepresidendi John Coatesi sõnul pole organisatsioonil õigust dikteerida ühegi suveräänse riigi tegevust, vahendab Reuters.

"ROK hoolib inimõigustest, aga meil pole õigust ühegi riigi juurde minna ja öelda, mida nemad peaksid tegema. Me ei hakka Hiinat inimõiguste pärast survestama. Kõik, mida ROK saab teha, on anda korraldamisõigused kandideerivatele riikidele teatud tingimustel ning veenduma, et neid tingimusi ka täidetakse," rääkis Coates.

Mitmed inimõiguste eest võitlevad organisatsioonid on juhtinud tähelepanu sellele, et Hiinas toimuvad taliolümpiamängud tuleks ära jätta või anda mõnele teisele riigile. Hiinat on süüdistatud vähemusrahvuse uiguuride sunnitöölaagrites hoidmises ja ÜRO genotsiidikonventsiooni rikkumises.

Lisaks uurisid ajakirjanikud Coatesi käest, miks sekkus ROK Afganistani puhul, kui nende sportlased ei osale taliolümpiamängudel, ent ei sekku Hiina puhul, kus taliolümpiamänge korraldatakse.

""ROK annab endast alati parima, et kaitsta kõiki olümpiasportlasi. Afganistanis on kohalik föderatsioon kompromiteerinud meie organisatsiooni usaldusväärsust ja mainet. Seetõttu oleme sekkunud Afganistanis, ent mitte Hiinas. Hiina alaliit pole ühelgi viisil ROK-i mainet ega usaldusväärsust rikkunud," lisas Coates.

Pekingi taliolümpiamänge peetakse järgmise aasta 4. veebruarist kuni 20. veebruarini.