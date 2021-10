Inimõiguslased kutsuvad üles Pekingi taliolümpiamänge boikoteerima

Esmaspäeval süüdati Kreekas Pekingi olümpiatuli ning tseremoonia ajal tungisid iidsete olümpiamängude toimumispaika kolm aktivisti, kes ronisid ajaloolisele Akropolise monumendile ja heiskasid seal Hiina-vastase loosungi. Aktivistid võeti vahi alla, enne tseremooniat pidas politsei kinni veel neli meeleavaldajat.

"Tõrvikurongkäik peaks esindama rahu ja lootust, aga meie inimestele, kes elavad jõhkra Hiina kommunistliku partei juhtimisel, esindab see kaassüüd Hiina repressiooni all," teatas uiguure esindava inimõiguste eest seisva organisatsiooni World Uyghur Congress esindaja Zumretay Arkin.

Hiina ametivõime süüdistatakse uiguuride sunnitööle rakendamises, kuid Hiina ei näe endal süüd.

Inimõiguslased paluvad Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel 2022. aasta taliolümpia edasi lükata ja viia kuskile teise riiki, juhul kui Hiina ei lõpeta uiguuride tagakiusamist.

"Oleme Ateenas, et öelda rahvusvahelisele kogukonnale, et olümpiamängud on antud riigile, mis paneb toime genotsiidi," teatas Arkin.

Pekingi olümpiamängud toimuvad järgmisel aastal 4.–20. veebruarini ning paraolümpiamängud 4.–13. märtsini.