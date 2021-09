Selgus Pekingi taliolümpia ametlik loosung

Täna avaldati Pekingi taliolümpiamängude ametlik loosung, milleks on "Together for a Shared Future" ehk eesti keeles "Üheskoos ühise tuleviku nimel", vahendab Reuters.

Loosung valiti välja 79 erineva valiku vahel ja 2022. aasta Pekingi taliolümpia esindaja Chen Ningi sõnul väljendas valitud loosung kõige paremini olümpia ühtsustavat jõudu.

Pekingi taliolümpia peetakse 2022. aastal 4. kuni 20. veebruarini. Ühtlasi saab Pekingist esimene linn, mis on võõrustanud nii suve- kui ka taliolümpiamänge.