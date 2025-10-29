"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

Kahekordne autoralli maailmameister Kalle Rovanperä teatas kolm nädalat tagasi, et lõpetab pärast käimasolevat hooaega rallisõitja karjääri ja hakkab edaspidi kihutama ringradadel. Selle valguses tõi Vikerraadio spordisaade "Spordipühapäev" koos endiste sportlaste ja ekspertidega näiteid nii Eestist kui maailmast sellest, kuidas sportlased otsustavad oma võimete tipul karjäärile punkti panna.

Autospordimaailmast on hea näide 2016. aasta F1 sarja maailmameistri Nico Rosbergi näol, kes otsustas lõpetada juba enne hooaja lõppu ning avalikustas oma valiku vaid viis päeva pärast MM-tiitli võitmist. Vormelieksperdi Tarmo Klaari sõnul oli spordimaailm justkui puuga pähe saanud.

"See oli täiesti ootamatu," tõdes Klaar. "Ta oli juba noor pereisa ja leidis, et tal ei jätku enam vaimujõudu. Ta polnud enam valmis seda tantsu ja tralli kaasa tegema. See on puhtalt psüühika küsimus, sest kui sa vaimselt pole valmis, siis ei ole mõtet. See pole kõrgushüpe: kiirused on kõrged ja eksimused võivad olla fataalsed. Kui tunned, et enam päris hästi ei taha, siis lõpeta ära."

USA mitmevõistleja Ashton Eaton jõudis lõpetamisotsuseni pärast Rio olümpiamänge 2016. aasta lõpus 28-aastasena. Karjääri jooksul võitis ta kaks olümpiakulda ja MM-tiitlit, lisaks püstitas ta 2015. aastal Pekingis maailmameistriks tulles maailmarekordi 9045 punkti, mis püsis kolm aastat.

"Tol hetkel olin oma sportlaskarjääri alguses ja minu jaoks oli see šokk, ma ei osanud seda isegi oodata," kommenteeris Janek Õiglane Eatoni otsust. "Ta oli võitnud kõik, mida vaja, ühel vaheaastal tegigi juba 400 meetrit, mis tähendab, et tal oligi natuke juba igav, sest ta oli nii domineeriv. 2015. aastal võistlesin temaga koos maailmarekordi ajal, ta andis mulle palju indu ja motivatsiooni tulevikus hea olla."

2018. aastal PyeongChangi olümpiamängudel hea taktikalise sõiduga neljanda koha saavutanud kiiruisutaja Saskia Alusalu pani uisud varna 2021. aasta augustis, kui oli 27-aastane. "Sport mind ei väsitanud, armastan jätkuvalt sporti väga, aga tippsportlaseks olemine tähendab enamat kui trenni tegemine," tõdes Alusalu Vikerraadioga rääkides.

"Olin Eestis esimene, kes läks välismaale ja hakkas oma tiimi kokku panema; see organisatoorne pool ja mingis mõttes surve, teistele aru andmine, oli palju raskem pool kui treenimine. Treenimist armastan tänaseni väga. Elus peab tegema asju, mis sind igas mõttes täidavad. Tundsin spordis, et ma ei tee seda enam iga rakuga ja sain aru, et see tee on nüüd lõppenud. Mul ei olnud mingit plaani, esimene normaalne samm tunduski, et lähen nüüd kooli," sõnas ta.

Kauaaegne korvpallikoondislane Tanel Tein mängis 2000. aastate keskel mitu hooaega välismaal, aga on peamiselt tuntud kui praeguse nimega Tartu Ülikool/Rocki meeskonna liider. 2008. aastal valiti ta Eesti aasta korvpalluriks, kaks aastat hiljem, 32-aastasena, otsustas ta karjääri lõpetada.

"Keegi ei tee seda otsust päevapealt, peas küpseb see otsus sportlastel juba mõnda aega," sõnas Tein. "Minu puhul oli see lihtne, mina olin terve elu tahtnud tegeleda erinevate asjadega. Olin sportlasteel teenitut investeerinud kinnisvarasse, aga mind huvitas ka reklaamindus. Noored, kes täna alustavad sportlasteed, ei mõtle ette, mis pärast seda tuleb."

Teini sõnul on paratamatu, et sportlastel tekib mingil hetkel tüdimus. "Kui sul on meeskonnas hea komplekteeritus ja sa näed, et võib areneda - ja vastupidi, kui seda pole, siis on käega löömise efekt absoluutselt kiire tulema. See on jällegi treenerite ja klubide oskus panna kokku sellised tiimid, kus see sünergia oleks soodustatud. Sport on rutiin, ka treeningprotsess, kus rutiini saaks mitmekesisemaks teha, on väga oluline," sõnas ta.

Laskesuusatamisest on varajastest lõpetajatest mitu näidet: nii Magdalena Neuner kui Laura Dahlmeier otsustasid joone alla tõmmata 25-aastaselt, sealjuures olid mõlemad sakslannad selleks hetkeks kahekordsed olümpiavõitjad, Neuneri puhul 12- ja Dahlmeieri puhul ka seitsmekordsed maailmameistrid. Laskesuusakuningas Johannes Thingnes Bö lõpetas tänavu kevadel pärast viis olümpiakulda ja 23 MM-tiitlit toonud 13 hooaja pikkust karjääri 31-aastaselt.

"Spordi lõpetamisel on väga palju erinevaid põhjuseid, aga nemad lõpetasid tipus. Kui sul on kõik olemas, kui sa oled roninud tippu, kuhu sa oled tahtnud ronida - seljakott ja ämber on spordi mõttes nende jaoks täitunud," mõtiskles laskesuusaekspert Margus Ader. "Sa oled elanud distsipliini järgi, oled tohutu talent, ei pea mõtlema, kuna olümpiavõitjaks või maailmameistriks tuled. Elu ei ole ju lõpmatu protsess, nad tahavad elada veel millegi nimel. Kui oled tippsportlane, siis sinu jaoks on praktiliselt ainult sport."