Mariel Merlii Pulles jäi kodusel MK-etapil alla vaid olümpiapronksile

Reedel sõitis eestlaste parima tulemuse välja Mariel Merlii Pulles. 22-aastane Pulles jõudis taktikaliselt küpsete esitustega finaali, kus heitles rahvusvaheliselt tuntud suusatajate Natalja Neprjajeva ja Alena Prochazkovaga. Venelanna Neprjajeva lõppkiiruse vastu Pulles ei saanud, kuid slovakitari Prochazkovat ta edestas ning oli MK-etapil teine.

"Pidi tegema väga taktikalist sõitu, sest juba eile sai testida, et laskumisel on vastutuul. Kui sa seal ees oled, siis ei ole reaalselt mingit võimalust, et sa võidad ja nii ma üritasingi terve võistluse kellelgi taga passida," rääkis Pulles ERR-ile. "Neprjajeva läks viimasel laskumisel mööda, siis ma mõtlesin, et ma lähen talle järgi ja niimoodi see lõpp jäigi. Jäin tema selja taha."

Meeste konkurentsis jõudsid veerandfinaali Martin Himma ja Kristjan Koll. Eelsõidust ei pääsenud edasi Kaarel Kasper Kõrge ja Marko Kilp. Üllatuslikult jäi kohasõitudest eemale ka Venemaa koondise liider, maailmameister Aleksandr Bolšunov, kes oli kvalifikatsioonis 24. Venelased on tulnud võistlema raskete treeningute pealt.

Nii Himma kui Koll said oma veerandfinaalis kolmanda koha ja kaheksa parema hulka ei pääsenud. MK-etapi võitis lätlane Raimo Vigants.

"Kõvasti kõrgem tase kui eelmine aasta. Sel aastal on itaallastel täiesti oma rullsuusakoondis. Nende vorm äkki ongi suvele ajastatud, minul on ju talvele. See annab kõva eelise," tõdes Himma

Meesjuunioride finaalis teenis Anders Veerpalu neljanda koha.