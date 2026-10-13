Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

Pärnu viskas esimesed punktid kaks ja pool minutit pärast mängu algust, kui oli selleks hetkeks jäänud 0:8 kaotusseisu. Kahel korral suutis kodumeeskond kaotusseisu avaveerandil kahandada viiele punktile, aga sellest lähemale teisipäeval ei jõutudki.

Esimese kümne minutiga 18 viskest 12 tabanud ja ka 28:15 juhtinud Prantsusmaa klubi võitis avapoolaja 43:31, viskas kolmandal veerandajal küll vaid 12 punkti, aga lubas pärnakatel vastata kümne silmaga.

Mihkel Kirvese ründelaua järel toodud punktid kahandasid Pärnu kaotusseisu viis minutit enne kohtumise lõppu 56:63 peale, aga Nancy vastas sellele kolme minutiga 16:1 vahespurdiga ning tabas veel koos mängu lõpusireeniga kaugviske.

Pärnu tabas väljakult viskeid 33-protsendiliselt (21/63, kaugvisked 8/30), 17 vabaviskest läbisid rõnga 11 ning meeskonna peale tehti 19 pallikaotust. Klavs Dubults viskas kodumeeskonna resultatiivseimana 16 punkti ja lisas kaheksa lauapalli, Mihkel Kirves jäi üheksa punkti ja kaheksa lauapalli peale. 45-protsendiliselt tabanud külalismeeskonna kasuks tõi Carlos Marshall 20 punkti, Stephane Gombauld tegi 12 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli.

Pärnu on FIBA Euroopa karikasarja D-grupis kaotanud mõlemad seni peetud kohtumised. Järgmisel nädalal võõrustatakse Viini meeskonda.