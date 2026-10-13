X!

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

Korvpall
BC Pärnu mängijad kohtumises Nancy vastu
BC Pärnu mängijad kohtumises Nancy vastu Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Pärnu korvpallimeeskond pidas teisipäeval hooaja teise mängu FIBA Euroopa karikasarjas, kui pidi kodusaalis tunnistama Prantsusmaa kõrgliigaklubi Nancy 84:61 paremust.

Pärnu viskas esimesed punktid kaks ja pool minutit pärast mängu algust, kui oli selleks hetkeks jäänud 0:8 kaotusseisu. Kahel korral suutis kodumeeskond kaotusseisu avaveerandil kahandada viiele punktile, aga sellest lähemale teisipäeval ei jõutudki.

Esimese kümne minutiga 18 viskest 12 tabanud ja ka 28:15 juhtinud Prantsusmaa klubi võitis avapoolaja 43:31, viskas kolmandal veerandajal küll vaid 12 punkti, aga lubas pärnakatel vastata kümne silmaga.

Mihkel Kirvese ründelaua järel toodud punktid kahandasid Pärnu kaotusseisu viis minutit enne kohtumise lõppu 56:63 peale, aga Nancy vastas sellele kolme minutiga 16:1 vahespurdiga ning tabas veel koos mängu lõpusireeniga kaugviske.

Pärnu tabas väljakult viskeid 33-protsendiliselt (21/63, kaugvisked 8/30), 17 vabaviskest läbisid rõnga 11 ning meeskonna peale tehti 19 pallikaotust. Klavs Dubults viskas kodumeeskonna resultatiivseimana 16 punkti ja lisas kaheksa lauapalli, Mihkel Kirves jäi üheksa punkti ja kaheksa lauapalli peale. 45-protsendiliselt tabanud külalismeeskonna kasuks tõi Carlos Marshall 20 punkti, Stephane Gombauld tegi 12 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli.

Pärnu on FIBA Euroopa karikasarja D-grupis kaotanud mõlemad seni peetud kohtumised. Järgmisel nädalal võõrustatakse Viini meeskonda.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21:15

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

09:46

Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

12.10

Böckleri koduklubi sai Poola kõrgliigas Lipsu omast jagu

12.10

Tartu Ülikooli mänedžer Pokk: meeskond lubab koondiseaknaks ära

12.10

Lass tegi Tšehhis kaks head esitust, Küttis oli Balti liigas resultatiivne

12.10

Kotsari koduklubi sai lisaajal napi võidu

11.10

Viimsi peatreener Lips: meie eesmärgid on kõrgemad kui viimastel aastatel

11.10

Kuusmaa: peame tugevate euromängudega hakkama saama

11.10

Viimsi andis tiitlikaitsjale kõva lahingu, aga pidi kaotusega leppima

11.10

Üleplatsimees Kullamäe ei päästnud koduklubi kaotusest

11.10

Drelli klubi pidi tunnistama Rytase paremust, Konontšukile suur võit

10.10

Kasemets vedas Ventspilsi Kalevi üle võidule, Kirveselt Pärnus võimas mäng

10.10

WNBA-s selgusid finalistid

10.10

Euroliiga: Žalgiris tuli viimase veerandajaga kaotusseisust välja

10.10

Legia kaotas võõrsil, Hermet aitas Dijoni kolmanda võiduni

videod

sport.err.ee uudised

21:15

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

20:54

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

20:10

Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

19:52

Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

19:11

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

18:51

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

17:57

Neidude jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri viigiga Leedu vastu

17:16

Naiste jalgpallikoondis kaotas Soome U-23 võistkonnale üheksa väravaga

16:26

Zaitsev asub Astana MK-etapil jahtima kõrvalala MM-pääset

15:47

Mätiku võistlust Prantsusmaal varjutas fotofiniši süsteemi rike

15:01

Premium liiga septembrikuu parimad tulevad Levadiast

14:22

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

13:44

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

13:08

NFL-is läks kirja hooaja esimene viik

12:31

Vos lisas auhinnakappi järjekordse MM-tiitli

loetumad

14:22

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

11.10

Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

09:46

Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

13:44

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

12.10

Alcarazi kaotus Shanghais tegi Zverevile kingituse

12.10

Jalgpalliajakirjanik: sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora

12.10

Tartu Ülikooli mänedžer Pokk: meeskond lubab koondiseaknaks ära

12.10

Kevin Pesur saavutas Hiina driftisarja etapil teise koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo