Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

Koduses jalgpalli Premium liigas toimus teisipäeval kaks kohtumist. Harju JK Laagri alistas koduplatsil Nõmme Unitedi 2:0 ning Pärnu Vaprus ja Nõmme Kalju leppisid 2:2 viiki.

Laagri meeskonnal on Nõmme klubide vastu käsil kolmemänguline võiduseeria: augusti lõpus alistati United esmalt 2:1, seejärel alistati vaid kolm päeva tagasi Kalju 1:0 ja nüüd tõid Daniil Rudenko 5. ning Karel Eerme 55. minuti väravad neile 2:0 võidu taas Unitedi üle.

Kalju kaotas teisipäeval aga taas punkte, kui Pärnus lepiti 300-pealise publiku ees 2:2 viiki sealse Vaprusega. Sten Jakob Viidase 33. minuti tabamusele vastas Mattias Männilaan kaheksa minutit pärast teise poolaja algust penaltipunktilt, Viidas viis siis 72. minutil kodumeeskonna taas juhtima, aga 87. minutil tegi Enrique Esono lõppskooriks 2:2.

Harju kaks järjestikust võitu ning Kalju punktikaotused on tabeli keskel seisu põnevaks teinud. Meistritiitli kindlustanud Levadiale (75 punkti) järgnevad Flora 55, Paide Linnameeskond ja Kalju 51, Tartu Tammeka 47, Laagri 41 ja Vaprus 36 punktiga. Kõigil teisipäeval väljakul käinud võistkondadel on peetud 31, teistel 30 mängu.