TV 10: Stabiilne seeria tõstis Josefine Jooritsa kõigi aegade viiendaks

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

TV 10 sarja kaheksavõistluse rekord kuulub 2018. aastast Liisa-Maria Lustile 7776 punktiga. Tänavu tuli kaheksavõistluse võitjaks 14-aastane Josefine Joorits Kõrveküla Põhikoolist. Ta pani juunikuus Valgas kokku 7384 punkti väärt võistluse, millega kerkis sarja edetabelis Elisabeth Pihela järel viiendaks.

"Ma teadsin, et kui teen oma tulemused ära, siis võin ka võita. Püstitasin isikliku rekordi palliviskes ja kuulitõukes. Natuke enamat oleks tahtnud kauguses, tõkkejooksus ja kõrguses, sest 1.56 peal tuli latt väga napilt maha. Olen väga rahul, et kettaheide tuli seekord välja, sest kettas vahel väristan," ütles õnnelik võitja pärast pingutust ERR-iga rääkides.

Stabiilse seeria teinud Joorits noppis ühe alavõidu, kui suutis kõige kaugemale tõugata kahekilost kuuli. Isa Mikk Jooritsa juhendamisel harjutav noor mitmevõistleja näitas 12 meetri ja 95 sentimeetri peale kandunud kuulikaart.

Kaugust hüppas ta 5.05, ületas kõrguses 1.52 peale seatud lati, viskas üle 53 meetri palli, heitis pea 34 meetrit ketast ja näitas nobedat minekut sprintides. 60 meetrit jooksis ta 8,32 sekundiga ja läbis sama distantsi tõketega 9,65 sekundiga.

Kaheksavõistluse tõkkejooks TV 10 Olümpiastarti finaaletapil Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Lisaks treenerist isale oli teda staadionil toetamas ka ema, varasem tõkkesprinter Kadri Viigipuu-Joorits. Eduka noore mõlemad vanemad on samuti osalenud TV 10 olümpiastarti sarjas, kuid temast sai peres esimene, kes suutis finaalis mitmevõistluse võita.

"Kokkuvõttes tegi omad tulemused ilusti ära, et kuskil suuri eksimusi õnneks ei olnud. Kui sa omad alad enam-vähem ära teed, siis ongi mitmevõistlus hästi tehtud. Olud olid siin head võrreldes eelneva kahe aastaga, kui olen pidanud finaalis kõrgushüppe ajal seisma kahe vihmavarjuga, et laps saaks hüpete vahel korraks varju alla tulla, "ütles võitja treenerist isa Mikk Joorits. "Josefine on tehnika ja kordinatsiooni poolest väga osav tüdruk. Ta tunnetab neid tehnikaid päris hästi ja heited on tal nüüd üllatavalt head ja need tulevad tal tehniliselt hästi välja."

Auhinnaks jalgratta saanud Joorits edestas 268 punktiga Yevhenia Pyvovari Jõhvi Kesklinna Koolist, kes jäi väga rahule kahe alavõiduga, mis sai kõrgushüppes 1.56 ja kaugushüppes 5.27-ga. Kolmanda koha saavutas Zlata Kogteva Tartu Kivilinna Koolist. 60 meetrit 8,50 sekundiga jooksunud ja 1.52 kõrgust hüpanud treener Harry Lembergi õpilase diplomile kirjutati lõppsummaks 6913 punkti.

Helene Mia Millend Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

"Ma olen väga rahul ja väga õnnelik, et selline tulemus tuli. Tuju tegi heaks kõrgushüpe ning 60 meetri sprint ja viimane ala 600 meetri jooks," rääkis Kogteva.

Talle järgnes Nora Rooma Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist. Viis meetrit kaugust hüpanud ja jooksudes toekad punktid kirja saanud Rooma võitis kaks aasta tagasi sarja finaalis nooremas astmes kuuevõistluse. "Ma olen väga rõõmus. Arvestades, et mingid alad läksid halvemini kui ma ootasin, siis on neljas koht täitsa okei tulemus," ütles Rooma.

Kaks alavõitu sai alles 13. sünnipäeva ootav Helene Mia Millend, kes oli kokkuvõttes 6609 punktiga viies. Tallinna 21. Kooli õpilane oli kõige nobedam 60 meetri jooksus 8,04 sekundiga ja tegi parima soorituse 600 meetri jooksus ajaga 1.44,02.

"Kogemus on päris hea, kuigi siin läks halvemini kui maakondlikul etapil, aga ma jään oma võistlusega ikka rahule. Võrreldes maakondliku etapiga oli siin finaalis nüüd konkurents kõvem ja pinge ka suurem peal," selgitas Millend, kes saab ka järgmisel hooajal sarjas osaleda.

Kuuenda koha sai nii kiirust kui vastupidavust näidanud Dorel Daum Tõrva Gümnaasiumist. 60 meetri tõkkejooksus väga hea aja 9,04 sekundiga alavõidu võtnud Rosalie Trööp Tallina Jakob Westholmi Gümnaasiumist oli seitsmes. Talle järgnes kettaheites säranud Gretheliis Kingo. Juulikuus 13-aastaseks saav Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilane püstitas U-14 vanuseklassi Eesti rekordi. Kingo heitis 600 grammist ketast Valga staadionil 40 meetrit ja 33 sentimeetrit. Rekordivormi viis ta treener Rauno Kirschbaum.

TV 10 Olümpiastarti sarja suvise finaali neidude kaheksavõistluse autasustamine Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

"Olen väga rahul. Õnnestus see, et sain selle raske tuulega, mis võis ajada ketta igale poole, õige nurga alla ja kõrgele. Mitmevõistluse sees oli see väga hea, sest kõrgus läks mul aia taha. Areng on seitse meetrit olnud ühe hooajaga kettaheites. Olen trenni teinud ja tugevamaks saanud," jagas finaali järel muljeid osav Kingo.

Kaheksavõistluse tegid Valgas läbi väga erineva taustaga noored. Näiteks 21. kohaga lõpetas kahe päevase pingutuse Väike-Maarja Gümnaasiumi tiimi kuuluv 13-aastane Säde Põllu, kel on kodus viis õde. Ta on pannud ennast võistlustel proovile ka triatlonis ja kogunud oskusi erinevate alade treeningutel. "Läksin balleti ja siis judosse ja siis tulid juba maadlus ja kergejõustik koos," rääkis ERR-ile Põllu.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp toimub 5. detsembril Võrus, kus kavas üksikalad. Koolivõistkondade registreerimise infot ja sarja reegleid on võimalik lugeda SIIN. Vabariiklikud etapid jõuavad taaskord ka saadetena teleekraanile.