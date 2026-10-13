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Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

Jalgpall
Dani Carvajal
Dani Carvajal Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud äärekaitsja Dani Carvajal lõi käed Hispaania kõrgliigaklubi Getafega.

34-aastane Carvajal veetis Realis 23 aastat ja võitis klubiga 27 tiitlit, sealhulgas on ta üks viiest mängijast, kes võitnud Meistrite liiga või selle eelkäija kuuel korral. Ta on neljakordne Hispaania meister ja kahekordne karikavõitja.

Tunamullu Meistrite liiga finaali parimaks mängijaks nimetatud hispaanlane käis kasvatajaklubi eest väljakul kokku 451 mängus, aga pärast 2024. aasta sügisel saadud rasket põlvevigastust, mis hoidis teda väljakutelt eemal üheksa kuud, ei leidnud ta Reali särgis endist vormi.

Tänavu mais lahkus ta lepingu lõppedes klubist, aga ei sõlminud ühegi teise meeskonnaga lepingut kuni teisipäevani, mil ta lõi hooaja lõpuni käed Hispaania kõrgliigas 14. positsioonil oleva Madridi eeslinna klubi Getafega.

Linnulennult lahutab Reali Santiago Bernabeu staadionit ja Getafe koduks olevat Estadio Coliseumi vähem kui 15 kilomeetrit. Real on La Liga tabelis 18 punktiga neljandal kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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