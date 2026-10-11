Hokiliigas olid võidukad Ida-Virumaa meeskonnad

Nädalavahetusel toimunud Eesti jäähokimeistrivõistluste kohtumistes said võidu Kohtla-Järve SK Viru Sputnik ja HC Everest ning Narva PSK.

Tiitlikaitsja SK Viru Sputnik sai võõrsil 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) jagu Tartu Välk 494-st. Kolme resultatiivsuspunktiga oli mängu parim Maksim Tsaltsev, kes viskas võitjate kasuks kaks väravat ja sai kirja ühe väravaga lõppenud söödu. Pealevisked olid võitjate kasuks 40:22.

HC Everest oli Kohtla-Järvel parem Tallinna HC Vipersist 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Kaks väravat ja kaks söötu sai kirja Alexander Bogdanov. Pealevisked jagunesid võitjate kasuks 37:33.

HC Vipers sai nädalavahetusel mängida ka kodus, kus Narva PSK vastu anti käest 4:2 eduseis ja kaotati 4:8 (1:1, 3:3, 0:4). Pealevisked olid külaliste kasuks 45:30. Mängu parim oli võitjate kasuks kaks väravat visanud ja kaks resultatiivset söötu andnud Pavel Plesnev.

Kahe mänguga on HC Everest ja SK Viru Sputnik kogunud kaks võitu, Narva PSK on saanud võidu ja kaotuse, Välk 494 ja HC Vipers pole punktiarvet avanud.

Järgmisel nädalal liigas mänge ei ole, sest tiitlikaitsja SK Viru Sputnik mängib Kohtla-Järvel Continental Cupi kohtumisi.

Eesti meistrivõistluste järgmised mängud peetakse 24. oktoobril Kohtla-Järvel ja Narvas ning 25. oktoobril Tartus.