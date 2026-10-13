X!

Eesti sportvõimlejad unistavad Bilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasta

Võimlemine
Foto: SCANPIX/AP
Võimlemine

Suveolümpiamängude ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.

Kuuendat aastat tehakse Tallinnas entusiastlikult tööd Eesti sportvõimlemise taseme taastamisega. Mullusest harjutatakse renoveeritud Kadaka spordihallis, mille juhi ja treeneri Viktor Saaroni sõnul on jõutud nüüd tasemeni, et viia Eesti sportvõimleja taas tiitlivõistlusele. Sihikul on aprilli lõpus Jerevanis toimuv EM.

"Siin on meil umbes 150 last ja kümmekond treenerit, täpselt aasta aega oleme olnud selles majas ja viis aastat enne seda treenisime Erika majas," rääkis Saaron ERR-ile. "Sportvõimlemine taastus 20-aastase pausi tagant kuue aasta eest. Tase meil tõuseb. Meil on ägedad treenerid, kes olid Nõukogude ajal tippvõimlejad ja nad teevad head tööd. Loodame järgmine aasta minna esimest korda Euroopa meistrivõistlustele esimeste võimlejatega: viimast korda käis meie riist- või sportvõimleja MM-il 1999. aastal Hiinas. 2000. aastal jäi ala kuidagi seisma ja nüüd taas hakkame pihta."

Eesti esinumbriks on 16-aastane Kamilla Badmajeva, kelle kõrval harjutavad igapäevaselt usinalt veel mitmed noored. Ühele vahendile spetsialiseerunud sportvõimlejad on ala maailmas kõvasti edasi viinud.

"Neid ühe ala spetsialiste on palju ja spetsialistid on loonud sellise taseme, et väga-väga raske on sinna järgi jõuda. Treeningud käivad kuus korda nädalas kuus tundi päevas," tõdes Saaron.

Kõigi aegade edukaim sportvõimleja on mitmekülgne ameeriklanna Simone Biles, kel auhinnakapis 11 OM- ja 30 MM-medalit. Naiste võistlusprogrammis olev harjutus eri kõrgusega rööbaspuudel on Viktor Saaroni sõnul kõige suurema arenguhüppe teinud harjutus sportvõimlemises.

"See, kuidas naised lendavad alumiselt rööpalt ülemisele ja ülemiselt alumisele saltodega ja saltod pööretega: nad on jõudmas järgi meeste tasemele kangil. Sellist pilti me ei osanud absoluutselt isegi ette kujutada kolmkümmend aastat tagasi. See on lihtsalt ülivõimas, naised on meeletu arengu teinud," rõõmustas Saaron.

Tugeva olümpiaala atraktiivsus paneb erikõrgusega rööbaspuudel lendama ka Eesti noored.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

13.10

Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

13.10

HC Panter teenis Balti liigas neljanda järjestikuse võidu

13.10

TV 10: Stabiilne seeria tõstis Josefine Jooritsa kõigi aegade viiendaks

13.10

ETV spordisaade, 13. oktoober

13.10

Eesti sportvõimlejad unistavad Bilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasta

13.10

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

13.10

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

13.10

Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

13.10

Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

13.10

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

12.10

"Spordipühapäev": kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt?

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.10

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

13.10

Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

11.10

Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

13.10

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

13.10

Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

12.10

Alcarazi kaotus Shanghais tegi Zverevile kingituse

12.10

Böckleri koduklubi sai Poola kõrgliigas Lipsu omast jagu

12.10

Tartu Ülikooli mänedžer Pokk: meeskond lubab koondiseaknaks ära

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo