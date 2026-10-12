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Hurricanes võttis viienda järjestikuse võidu, Flyers jätkab võiduta

Jäähoki
Sebastian Aho (keskel) koos tiimikaaslastega väravat tähistamas
Sebastian Aho (keskel) koos tiimikaaslastega väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL teenis Caroline Hurricanes viienda järjestikuse võidu, alistades võõrsil 4:1 Philadelphia Flyersi.

Hurricanesi ridades said nii Sebastian Aho kui Andrei Svetšnikov kirja värava ja väravasöödu, lisaks tegid Hurricanesi eest skoori Mark Jankowski ja Shayne Gostisbehere. Pjotr Kotšetkov sai kirja 18 tõrjet.

Flyersi ainsa värava viskas Christian Dvorak, väravasuul tegi Joseph Woll 26 tõrjet.

Hurricanes on seitsmest matšist võitnud viis ja on 11 punktiga idakonverentsis liider, Flyers on aga kaotanud kõik senised mängud ning on konverentsis viimasel kohal. Kogu liiga peale on kaks meeskonda, kes pole veel võiduarvet avanud – läänekonverentsis on viimasel kohal Calgary Flames, kes on hooaega alustanud viie järjestikuse kaotusega.

Tulemused:

Washington – Seattle 3:5
NY Rangers – Vancouver 6:2
Philadelphia – Carolina 1:4

Toimetaja: Maarja Värv

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