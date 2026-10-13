X!

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

Käsipall
HC Kehra tegi esimese suure sammu karikavõistluste finaalturniiri poole
HC Kehra tegi esimese suure sammu karikavõistluste finaalturniiri poole Autor/allikas: Joonas Kuuskla / HC Kehra
Käsipall

Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine Spordihallis vastamisi HC Kehra/Horizon
Pulp&Paper ja Mustamäe KPK. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal
veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC/LEONHARD WEISS, HC
Viimsi/Alexela ja SK Tapa.

Kui viimastel aastatel on karikavõistlused olnud peamiselt meistriliiga klubide pärusmaaks, siis sel sügisel osaleb ka üks esiliiga meeskond, kui tiimi otsustas kõrgema sarja võistkondade vahel proovile panna Mustamäe KPK.

Põlva Serviti pääses eelmise aasta tiitlikaitsjana otse finaalturniirile ning ülejäänud kuus võistkonda loositi omavahel paari ja selgitavad kahe mängu kokkuvõttes ülejäänud kolm nelja hulka pääsejat.

"Eesmärk on ikka noortele kuttidele anda tulevikuks innustust ning võimalus kogeda Eesti tippude vastu mängimist," põhjendas Mustamäe KPK eestvedaja ning treener Andres Joosep esiliiga tiimina karikavõistlustel osalemist. "Tegelikult on ju üle maailma karikavõistluste formaadis kaasas ka madalamate liigade tiimid ning see pakub põnevust. Loodetavasti innustame ka teisi esiliiga meeskondi taas karikavõistlustega liituma. See peaks ju kõigile asja natukene huvitavamaks tegema."

Mustamäe klubi noorte mängijate kogemuste hankimine meistriliigas mängiva vastase vastu püsis põnevana esimesed neli minutit, kui Jasper Viina veel nende kaotusseisu 3:4 peale vähendas. Seejärel aga panid suuremate kogemustega Horizoni mehed oma tugevuse maksma ning järgneva kahekümne minuti jooksul tehti 80-protsendilise viskeefektiivsuse toel 14:7 vahespurt ja võideti poolaeg 22:11.

Teise poolaja alguses oli Mustamäe endiselt hädas vastaste kaitse üle mängimisel ning kahe perioodi peale kokku oldi koguni viisteist minutit väravata. Pulp&Paper mängitas laialt mehi ning 45. minutiks oli käe valgeks saanud juba üksteist pallurit. Mängu viimane veerand oli juba HC Kehrale vormistamise küsimus ning lõppseisuks viskas Priit Raudkivi 41:16.

HC Kehra resultatiivseimad olid Sigmar Seermann üheksa, Timo Roomere viie, Tom-Simion Treiman ja Sergio-Silver Kreegimaa nelja väravaga. Hubert Lippus tabas Mustamäe poolelt kuus, Jasper Viina, Rico Andris Heinver ja Robin Truumure kaks korda.

Karikavõistlused jätkuvad intrigeerivate vastasseisudega, kui kolmapäeval lähevad Viljandis vastamisi viimased neli aastat meistriliiga poolfinaalis võidelnud LEONHARD WEISS ja Mistra ning esimesele voorule tõmbavad neljapäeval Viimsis joone alla Alexela ja SK Tapa.

Eesti karikavõistluste ajakava

I voor
13.10 19:30     Kristiine Spordihall Mustamäe KPK - HC Kehra/Horizon
Pulp&Paper 41:16 (7:14)
14.10 19:00     Viljandi Spordihoone            Viljandi HC/Leonhard Weiss - Tallinna
Mistra
15.10 19:00      Viimsi Kooli Spordikeskus       HC Viimsi/Alexela - SK Tapa

II voor
20.10   19:00   Aruküla Spordihoone     Tallinna Mistra - Viljandi HC/LEONHARD
WEISS
20.10   19:00   Kehra Spordihoone       HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Mustamäe KPK
23.10   19:00   Tapa Spordikeskus       SK Tapa - HC Viimsi/Alexela

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

20:54

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

12.10

Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga

11.10

Võimas lõpuspurt tõi Mistrale Balti liigast neli punkti

10.10

Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega

09.10

Taani käsipallur kordas 25 aastat vana rekordit

08.10

Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

28.09

Serviti ja Viljandi alustasid Balti liigat maksimumiga

27.09

Naiste käsipallikoondise treener: välismaal mängimine annab palju juurde

27.09

Põlva Serviti alustas kodupubliku toel Balti liigas kahe võiduga

27.09

Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigat veenva võiduga

24.09

Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu

22.09

SK Tapa avas koduses käsipalli meistriliigas punktiarve

22.09

Eesti naiste käsipallikoondis hakkab valmistuma MM-valiksarjaks

20.09

Nädalavahetusel käivitus käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:15

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

20:54

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

20:10

Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

19:52

Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

19:11

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

18:51

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

17:57

Neidude jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri viigiga Leedu vastu

17:16

Naiste jalgpallikoondis kaotas Soome U-23 võistkonnale üheksa väravaga

16:26

Zaitsev asub Astana MK-etapil jahtima kõrvalala MM-pääset

15:47

Mätiku võistlust Prantsusmaal varjutas fotofiniši süsteemi rike

15:01

Premium liiga septembrikuu parimad tulevad Levadiast

14:22

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

13:44

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

13:08

NFL-is läks kirja hooaja esimene viik

12:31

Vos lisas auhinnakappi järjekordse MM-tiitli

loetumad

14:22

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

11.10

Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

09:46

Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

13:44

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

12.10

Alcarazi kaotus Shanghais tegi Zverevile kingituse

12.10

Jalgpalliajakirjanik: sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora

12.10

Tartu Ülikooli mänedžer Pokk: meeskond lubab koondiseaknaks ära

12.10

Kevin Pesur saavutas Hiina driftisarja etapil teise koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo