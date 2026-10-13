Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine Spordihallis vastamisi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Mustamäe KPK. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC/LEONHARD WEISS, HC Viimsi/Alexela ja SK Tapa.

Kui viimastel aastatel on karikavõistlused olnud peamiselt meistriliiga klubide pärusmaaks, siis sel sügisel osaleb ka üks esiliiga meeskond, kui tiimi otsustas kõrgema sarja võistkondade vahel proovile panna Mustamäe KPK.

Põlva Serviti pääses eelmise aasta tiitlikaitsjana otse finaalturniirile ning ülejäänud kuus võistkonda loositi omavahel paari ja selgitavad kahe mängu kokkuvõttes ülejäänud kolm nelja hulka pääsejat.

"Eesmärk on ikka noortele kuttidele anda tulevikuks innustust ning võimalus kogeda Eesti tippude vastu mängimist," põhjendas Mustamäe KPK eestvedaja ning treener Andres Joosep esiliiga tiimina karikavõistlustel osalemist. "Tegelikult on ju üle maailma karikavõistluste formaadis kaasas ka madalamate liigade tiimid ning see pakub põnevust. Loodetavasti innustame ka teisi esiliiga meeskondi taas karikavõistlustega liituma. See peaks ju kõigile asja natukene huvitavamaks tegema."

Mustamäe klubi noorte mängijate kogemuste hankimine meistriliigas mängiva vastase vastu püsis põnevana esimesed neli minutit, kui Jasper Viina veel nende kaotusseisu 3:4 peale vähendas. Seejärel aga panid suuremate kogemustega Horizoni mehed oma tugevuse maksma ning järgneva kahekümne minuti jooksul tehti 80-protsendilise viskeefektiivsuse toel 14:7 vahespurt ja võideti poolaeg 22:11.

Teise poolaja alguses oli Mustamäe endiselt hädas vastaste kaitse üle mängimisel ning kahe perioodi peale kokku oldi koguni viisteist minutit väravata. Pulp&Paper mängitas laialt mehi ning 45. minutiks oli käe valgeks saanud juba üksteist pallurit. Mängu viimane veerand oli juba HC Kehrale vormistamise küsimus ning lõppseisuks viskas Priit Raudkivi 41:16.

HC Kehra resultatiivseimad olid Sigmar Seermann üheksa, Timo Roomere viie, Tom-Simion Treiman ja Sergio-Silver Kreegimaa nelja väravaga. Hubert Lippus tabas Mustamäe poolelt kuus, Jasper Viina, Rico Andris Heinver ja Robin Truumure kaks korda.

Karikavõistlused jätkuvad intrigeerivate vastasseisudega, kui kolmapäeval lähevad Viljandis vastamisi viimased neli aastat meistriliiga poolfinaalis võidelnud LEONHARD WEISS ja Mistra ning esimesele voorule tõmbavad neljapäeval Viimsis joone alla Alexela ja SK Tapa.

Eesti karikavõistluste ajakava

I voor

13.10 19:30 Kristiine Spordihall Mustamäe KPK - HC Kehra/Horizon

Pulp&Paper 41:16 (7:14)

14.10 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC/Leonhard Weiss - Tallinna

Mistra

15.10 19:00 Viimsi Kooli Spordikeskus HC Viimsi/Alexela - SK Tapa

II voor

20.10 19:00 Aruküla Spordihoone Tallinna Mistra - Viljandi HC/LEONHARD

WEISS

20.10 19:00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Mustamäe KPK

23.10 19:00 Tapa Spordikeskus SK Tapa - HC Viimsi/Alexela