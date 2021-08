Vahi ja Veerpalu hõivasid kodusel MK-etapil kaks pjedestaalikohta

Reedeses sprindis esimesena medalita jäänud Veerpalu meelisalaks ja tugevuseks on sprint ja nii kavatseski noor eestlane suurema osa sõidust teiste tuules püsida ning finiši eel välja tulla. Eestlasel see plaan ka õnnestus ja nii tuli finišijoont ületades tunnistada vaid kaasmaalase Steve Vahi ja rootslase Malte Jutterdali paremust.

Jutterdal läbis 26 km ajaga 47.21,0, Vahi jäi rootslasele alla vaid 0,3 sekundiga ning Veerpalu kaotas Vahile omakorda kõigest 0,2 sekundiga.

Veerpalu kinnitas peakorraldaja Kristjan Külma ja teiste kaassportlaste sõnu, et konkurents on tänavu mullusest kõvem, sest stardis on rohkem välisvõistlejaid. "Selle üle on ainult hea meel, sest kui konkurents on kõva, siis saab väga palju paremini areneda. Täna oli kindlasti väga kõva konkurents," rääkis 19-aastane suusataja.