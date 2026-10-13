Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

Austinis asuva Texase ülikooli mängija Ojakäär oli tabelis asetatud viiendana. Ta alistas kolm vastast ja kohtus veerandfinaalis üheksandana paigutatud Ilia Snitariga, kirjutab Tennisnet.ee.

Kuigi ülikoolide võistlusel oli asetus teistpidine, on Moldova tennisist Snitari (ATP 952.) maailma edetabelis tegelikult Ojakäärust (ATP 1131.) eespool. Tasavägises mängus kaotas eestlane 6:4, 3:6, 3:6.

Snitari jõudis ka finaali, kus tema vastane oli Ojakääru poolakast tiimikaaslane Tomasz Berkieta (ATP 655.), ent lõppkohtumist ei peetud, sest mõlemad tagasid pääsu NCAA meistrivõistlustele, mis toimuvad novembris.

Kuna Texasest pääseski edasi ainult kaks paremat, siis Ojakäär NCAA tiitlile mängida ei saa, aga järgmisel kevadel on võimalus seda teha võistkondlikel meistrivõistlustel, kus Texas sai tänavu teise koha. Eestlastest on NCAA võistkondlikuks meistriks tulnud Jaak Põldma Lõuna-California Ülikooli meeskonnas.