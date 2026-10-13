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Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

Korvpall
Henri Drell
Henri Drell Autor/allikas: BC Neptunas Klaipeda/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondise ääremängija Henri Drell aitas oma koduklubi Klaipeda Neptunase EuroCup'is hooaja esimese võiduni, kui kodusaalis alistati Prantsusmaa klubi Bourg-en-Bresse 93:89.

Neptunas alustas mängu tugevalt ja tegi seisul 8:8 vahespurdi, mis viis võõrustajad vähem kui kahe minutiga 19:8 juhtima. Yannick Franke koos lõpusireeniga tabanud kaugvise andis Neptunasele avaperioodi 32:14 võidu, aga tiitlikaitsja võitis teise veerandaja kümne ja kolmanda seitsme punktiga ning Tyrese Samueli korv otsustava perioodi alguses viis Bourgi 69:68 ette.

Viimased kümme minutit möödusid tasavägiselt, seisul 74:76 tabas Drell poole minuti jooksul kahepunktiviske ning kolmese, aga viimast minutit alustati ikkagi Prantsusmaa meeskonna 89:86 eduseisul. Neptunase kangelaseks kerkis Islandi koondislane Elvar Fridriksson, kes viskas siis 40 sekundi jooksul seitse punkti ja tõi võõrustajatele 93:89 võidu.

Drell kandis koos Franke ja Fridrikssoniga Neptunase rünnakukoormat: kui teised kaks viskasid mõlemad 25 punkti, kogus Drell 32 minutiga 18 punkti (visked väljakult 6/13, kaugvisked 1/1, vabavisked 3/5), võttis viis lauapalli, andis kolm resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike. Lisaks blokeeris ta efektiivselt ühe Prantsusmaa meeskonna pealtpanekuürituse. Franke tabas sealjuures seitsmest kaugviskest viis.

Avavoorus Trentole ja eelmisel nädalal Chemnitzile kaotanud Neptunas avas sellega EuroCupis võiduarve, kevadel finaalis mänginud Bourg on kolme vooru järel jätkuvalt võiduta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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