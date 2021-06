Nördinud Nabi: kas ma oleks pidanud valetama?

"Peale istungit, mis eelmisel reedel toimus ja olles ära kuulanud kõigi kolme väga tunnustatud eksperdi arvamused selles minu juhtumis, siis olime kõik positiivselt meelestatud. Olin veendunud, et nüüd on ka komisjonil arusaam sellest, et nö keelatud leid oli juhuslik saastumine," lausus Nabi intervjuus ERR-ile.

"Seda ütlesid ka eksperdid. Siin ei ole tegemist teadliku dopingutarvitamisega. Olime valmis hoopis teiseks otsuseks. Kui tänane tuli, siis oli täiesti nuga selga. Seda ei osanud kuidagi oodata. Väita, et me ei öelnud, kust sa selle [keelatud aine letrosooli - toim.] said, siis kui ma ei tea, kust ma selle sain, siis küsisingi vastu küsimuse, et kas oleksin pidanud hakkama valetama? Mida siis tegema oleks pidanud?"

"Kogusime kõikvõimalikud tõendid, et näidata süütust selles osas, et see minu sisse sattunud juhuslikult mingi saastumise tulemusel. Ma ei väitnud, et seda ei olnud minu sees. See oli minu sees, paraku. Aga kogu see kogus oli nii imeväike... seda kinnitasid ka pärast kõiki meie tehtud analüüse ja proove ka eksperdid, kes on dopingumaailmas aastakümneid tegelenud," jätkas Nabi.

"Ma ei oskagi ei paremale ega vasakule vaadata, et mis me nüüd tegema peale. Kas Eesti jaoks oli seda vähe või kas oli vaja mingit näidet tuua või mis see täpne mõte on? Selles mõttes on raske olukord jah."

Nabi sõnul on otsus eriti hämmastav teisi sarnaseid juhtumeid vaadates. "Palju suuremate kogustega sportlased on saanud mõned kuud karistust ja mina kaks aastat. Kas tõesti selle eest, et ma ei tea, kuidas see minu sisse sai? Ma ei oska muud teha. Pean siis valetama või? Ma ei saa aru jah."

Nabil on võimalik kaevata otsus edasi rahvusvahelisse spordikohtusse ja maadleja kavatseb ka seda kasutada. "Täna ei saa ikka väga paljud inimesed aru, mis toimus, mis tehti ja miks. Tuleb edasi kaevata ja võidelda edasi. Ei saanud läbi veel."

Tokyo olümpiale eestlane aga ilmselt ei jõua. "Tasapisi ikka sees keerab ja mõtled, et ilmselt on seis selline, et kahjuks ei ole võimalik võistelda Tokyo olümpial. Aga spordis on päris tihti võimatuid olukordi, kus tuleb võimatut uskuda. Loodan imet ja vaatame, kuidas läheb."