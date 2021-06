Heiki Nabile määrati kaheaastane võistluskeeld

Eesti Antidopingu distsiplinaarkomisjon määras maadlejale Heiki Nabile dopingureeglite rikkumise eest kahe aasta pikkuse võistluskeelu. Tõenäoliselt tähendab see eestlasele Tokyo olümpialootuse kustumist.

"Heiki Nabil oli võimalik tõendada, kuidas see tema organismi sattus, aga ta ei suutnud seda teha. Tema esitatud versioonid olid vähetõenäolised või väga vähe tõenäolised," kommenteeris komisjoni juht Margus Mugu ERR-ile.

"Ta ei suutnud näidata ühtegi arvestatat seost. Otsusele jõudsime päris kiiresti ja otsus oli üksmeelne. Kellelgi mingit kahtlust ei olnud."

Londoni olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Nabi andis positiivse dopinguproovi aasta alguses. See näitas keelatud aine letrosooli kasutamist. Sportlane ise pole osanud väga täpselt selgitada, kuidas aine tema organismi sattus.

Tänavu mais esitas ta distsiplinaarkolleegiumile kirjaliku selgituse. "Koostöös paljude ekspertidega – neist neli on rahvusvaheliselt tunnustatud –kogutud teave ja teostatud analüüsid tõendavad meie hinnangul veenvalt, et Heiki Nabi ei ole süüdi keelatud aine letrosooli tema organismi sattumises. Sellest tulenevalt taotleme Heiki Nabi õigeks mõistmist," selgitas sportlast esindav vandeadvokaat Paul Keres toona.

"Olen ise kogu aeg teadnud, et pole teinud midagi keelatut. Viimased kuud on sellest hoolimata möödunud närvesöövalt," lisas siis Nabi. "Kuid nüüd saan hea tundega kinnitada, et samale järeldusele jõudsid ka mitmed väga tugevad ja tunnustatud rahvusvahelised eksperdid."

Pärast Eesti Antidopingu distsiplinaarkomisjoni otsust võib Nabi asja edasi viia rahvusvahelisse spordikohtusse.