Nabi asemel olümpiale pääsenud Vititin: ei tea, kuidas närvid vastu peavad

"See oli kogu aeg kahevahel viimase poole aasta jooksul. Ei teadnudki, kas olen või ei ole. Vastuse sain viimase kuu aja jooksul," rääkis Vititin perioodist, mil polnud kindel, kes olümpiale sõidab.

Kahekordse maailmameistri ja Londoni OM-hõbeda Heiki Nabi aasta alguses võistlusväliselt antud dopinguproovist leiti keelatud ainet letrosooli. Aprillis avati Nabi dopinguproovi B-proov, mis osutus samuti positiivseks. Seejärel määrati sportlasele ajutine võistluskeeld, misjärel Nabi selle alt ajutiselt pääses, võisteldes Poolas olümpiaeelsel kontrollturniiril. 28. juunil määrati siiski maadlejale kaheaastane võistluskeeld.

20. juulil tuli teade, et Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) Nabi taotlust esialgsele õiguskaitsele ja sellega sai lõplikult selgeks, et olümpiale sõidab Vititin.

"Esialgu nii hull ei olnud, sest arvasin, et äkki ikka Heiki läheb, aga mida aeg edasi, seda pingelisemaks läks," meenutas Vititin ootusperioodi. "Lõpp oli üsna pingeline."

"Olen selle poole aasta jooksul saanud teha kaks välislaagrit, vorm on okei, aga lihtsalt nüüd on need närvid… Ma pole pikka aega võistelnud, ei tea, kuidas närvid vastu peavad," tunnistas 113 kg kaaluv Vititin. "Laagreid oleme teinud Bulgaarias mägedes ja siis Leedus, seal tegime ka matše teiste meestega, kes olümpial võistlevad. Arvan, et need läksid suhteliselt hästi, olen valmis."

"Mul on mõni heide, mida suudan paljude peal läbi teha. Arvan, et see võib olla minu trump," lisas kuueaastaselt maadlusega alustanud Vititin. "Olümpial on väga tugev konkurents. Siin ongi põhimõtteliselt maailma 16 paremat maadlejat koos. Selline see tase on."

Kreeka-rooma maadluse raskekaallased alustavad võistlust pühapäeval, 1. augustil.