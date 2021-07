Neuville: midagi töötab hetkel meie vastu

Toyota pealik Jari-Matti Latvala ütles ralliportaalile DirtFish, et ta nägi Neuville katkestamist ette, sest belglane sõitis liiga kiiresti.

Neuville kriitikaga ei nõustunud ning ütles: "Ma ei arva, et sõitsime liiga kiiresti, sest me olime ees ka pärast seda, kui sõitsin aeglasemalt kui keegi teine ja sõitsin terve aeg aeglasemalt, et autot kaitsta. See ilmselgelt ei tasunud lõpuks ära, aga taktika oli hea."

Neuville'i katkestamine Keenias järgnes kahele võistlusele, kus tunamullune maailmameister Ott Tänak oli sunnitud ralli tehniliste probleemide tõttu pooleli jätma: mai lõpus Portugalis ning juuni alguses Sardiinias.

Belglane nõustus Hyundai pealiku Andrea Adamo kommentaariga, et auto ei erine sellest, millega mõlemad piloodid eelmisel hooajal sõitsid. "Kui täitsa aus olla, siis pole midagi muutunud, see on 100 protsenti tõsi. Me proovisime autot eelmisel nädalavahetusel isegi rohkem kaitsta pannes rohkem kaitset õõtshoobadele ning sõites kõrgemalt, kui muidu," ütles Neuville.

Belglane lisas, et Hyundai võib lihtsalt teistest konkurentidest nõrgem auto olla. "Me tõesti ei tea, sest meie ettevalmistus oli hea, auto oli sama, aga midagi võitleb mingil moel meie vastu. Ja see peab loomulikult lõppema," ütles Hyundai mees.

Autoralli MM-sarja üldliider on käesoleval hooajal Toyota juht Sebastien Ogier 133 punktiga, edestades tiimikaaslast Elfyn Evansit lausa 34 punktiga. Kolmas on Neuville 77 punktiga ning talle järgneb Tänak 69 punktiga.

MM-sarja üldarvestus:

1. Sebastien Ogier 133 punkti

2. Elfyn Evans 99

3. Thierry Neuville 77

4. Ott Tänak 69

5. Takamoto Katsuta 66

6. Kalle Rovanperä 56

7. Adrien Fourmaux 32

8. Gus Greensmith 32

Seis tootjate arvestuses:

1. Toyota 273 punkti

2. Hyundai 214

3. M-Sport 109

4. Hyundai 2C Competition 28