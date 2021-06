VIDEO | Kohalik sõitja tegi Keenia rallil karmi avarii

Erinevad probleemid tabasid ka Sebastien Ogier'd ja Oliver Solbergi, aga reede hommikupooliku ehk silmapaistvaim intsident juhtus kolmandal kiiruskatsel, kui Volkswagen Polo GTI R5-ga võistelnud kohalik mees Tejveer Rai maandus hüppe järel masina ninale ning seejärel üle katuse.

Rai ja tema kaardilugeja Gareth Dawe pääsesid kohalike sõnul hullemast, kuigi Rai viidi Nairobi haiglasse.

Tej Rai the eldest of the Rai sons flown to Nairobi for checkups#msenangufm #WRCGladToBeInKenya #WRC #naivasha pic.twitter.com/SasyIKC96X