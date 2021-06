Tänak: ootasime veel raskemaid tingimusi, aga üllatusi pole olnud

Reedel lükkas halastamatu Safari ralli suurest mängust viis WRC ekipaaži, mistõttu oli laupäeva hommikul peamiseks eesmärgiks ühes tükis tagasi hooldusparki jõudmine. Päeva esimest poolt jäid saatma mitmed kohtumised kohaliku elusloodusega, kuid suurt draamat laupäevane hommikupoolik ei pakkunud.

"Ootasime tänasest veel raskemaid tingimusi, aga on olnud üsna sujuv, pole olnud palju üllatusi," rääkis Ott Tänak lõunapausile jõudes.

"Nüüd tundub see kui tavaline ralli ja eile oli kindlasti palju nõudlikum. Oleme teinud kaarti muudatusi, sest tundub, et pärast recce't on korraldajad tee äärde kive juurde pannud. Sellised kunstlikud muudatused ei ole kunagi head, aga asi on nagu on," kordas Tänak teiste sõitjate suurimat murekohta.

"Teed on hoopis teistsugused kui eile, tundub, et püsivad heas seisukorras. Loodame, et palju üllatusi ei tule," lisas saarlane.

Hoolduspausile minnes on Neuville'i edu Katsuta ees 28,1 ja Tänaku ees 56,2 sekundit. Neljas on hommikul kolmest kiiruskatsest kaks võitnud Sebastien Ogier (+1.33,8), kellele järgnevad M-Spordi mehed Gus Greensmith ja Adrien Fourmaux.