Tänak sattus Safari rallil silmitsi pühvlitega, Neuville kaelkirjakutega

Tänak sai reede hommikul teise, kolmanda ja viienda koha ning jääb kaks katsevõitu võtnud meeskonnakaaslasest Thierry Neuville'ist maha 26,2 sekundiga. Juba on konkurentsist langenud Elfyn Evans (Toyota) ja Dani Sordo (Hyundai), probleemid tabasid ka Sebastien Ogier'd (Toyota), kes kaotab enne pärastlõunat Neuville'ile enam kui kaks minutit.

"See oli kindlasti ralli lihtsaim läbimine, see ei olnud praegu veel midagi," ütles Tänak reede hommikupooliku kohta hooldusalasse jõudes. "Samas oli see nõudlik ja juba juhtub palju, see saab olema väga nõudlik ralli."

"Viimane katse oli põõsaste vahel päris keeruline, teele hakkasid pühvlid tulema ja kui neile sellel kiirusel otsa sõita, oleks kõik," sõnas Tänak. "Ütleme nii, et põõsaste vahel sõitmine ei valmistanud erilist elevust, sest pühvlile otsa sõitmine võiks meid tappa," lisas saarlane.

"On tõsi, et pluss-miinus 20 sekundit siin eriti ei loe, sõidetud on vaid kolm katset. Läheb ainult raskemaks ja homme veel rohkem. Ralli on alles alanud," kinnitas tunamullune maailmameister.

Loomadega puutusid kokku teisedki sõitjad. "Kaart on olnud väga hea, aga ainus asi, mida seal polnud, on kaelkirjakud!" rääkis intervjuus Neuville. "Kolm olid ühel ja üks teisel pool teed, kartsin, et nad hakkavad teed ületama, aga nad olid väga rahulikud. Ilmselt sai sellest ka hea pildi!"

M-Spordi sõitja Gus Greensmith ajas hooldusalas sassi Mufasa ja Pumbaa, kurtis seejärel oma kesiseid "Lõvikuninga" teadmisi ning tõdes, et nägi tee ääres siiski tüügassiga, mitte lõvi.