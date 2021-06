VIDEOD | Kaks ei jäänud kolmandata: Hyundai nukker seeria jätkus ka Keenias

Hyundai rallimeeskonnal on Keenia MM-ralli järel kõvasti peamurdmist, sest kolmandat võistlust järjest on purunenud tagavedrustus sundinud nende sõitja liidrikohalt katkestama.

Mai lõpus toimunud Portugali MM-etapil võitis Tänak seitse kiiruskatset ja juhtis rallit Elfyn Evansi (Toyota) ees 22-sekundilise eduga, enne kui 14. katsel purunes tema Hyundai tagavedrustus ja jättis mehe tee äärde.

Dans la 14e spéciale, Ott Tanak a été contraint à l'abandon après une suspension arrachée. pic.twitter.com/NUBgx3lcNh — thierry henroteaux (@THenroteaux) May 22, 2021

Sama kordus ka juuni alguses Sardiinias, kui Tänak juhtis rallit kuni 12. katseni, ent ka siis lõhkus teel lebanud kivi tema auto vedrustuse.

"See on kiire auto, mis tuleb teha vastupidavaks," sõnas Tänak siis, kuigi endine tiimikaaslane Kris Meeke rõhutas eestlase kahte järjestikust katkestamist kommenteerides, et Hyundai meeskond ei saa seda pelgalt ebaõnne süüks ajada.

"Nad peavad pisut pead murdma. Ei saa lihtsalt halva õnne süüks ajada. Domineerides kahte rallit järjest... mitte kummalgi juhul ei olnud selget sõitja viga," lausus Meeke WRC televisioonile. "Mõnikord on asi ebaõnnes, aga kui juhtub kahel rallil järjest, siis tiim ei saa öelda, et see on lihtsalt ebaõnn," leidis Põhja-Iirimaalt pärit rallisõitja.

Kaks ei jäänud paraku kolmandata: Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville näitas Keenia rallil suurepärast minekut ja juhtis otsustava päeva alguses ka rehvipurunemise kiuste ligi minutiga, ent pühapäevasel avakatsel purunes tema masinal tagumine parem amortisaator ja belglane pidi ralli pooleli jätma.

"Ühest aeglasest vasakkurvist väljudes tundsin, et midagi läks katki. Pärast katse lõppu nägime, et amortisaator on lõhkenud. See on suur pettumus, mitte ainult minu, vaid kogu tiimi jaoks. Need on rasked ajad: oleme kolm rallit järjest tagavedrustuse purunemise tõttu liidrikohalt katkestanud. Aga seisan jätkuvalt tiimi kõrval, me võitleme koos ja üritame sellele probleemile lahenduse leida," rääkis Neuville pärast katkestamist WRC otseülekandes.

Thierry Neuville has broken his rear right damper so early in the morning. It's lights out for him. #WRCSafariRally2021 pic.twitter.com/qJMqCoXHTX — Albie (@MisterAlbie) June 27, 2021

Hyundail on Keenias olnud teisigi muresid. Laupäeval heas hoos olnud ja teist kohta jahtinud Tänak sattus päeva viimasel katsel hoovihma kätte, temapoolne esiklaasipuhur ei töötanud ja seetõttu otsustas eestlane seisma jääda, et klaas käsitsi puhastada. Kaduma läks poolteist minutit ja vihane Tänak sõnas finišisse jõudes kaardilugejale Martin Järveojale: "see ei ole esimene kord!".

"Martini poolne puhur töötas, minu oma mitte. Uskumatu kvaliteet," sõnas ta seejärel WRC reporterile, saates Hyundai suunas terava kriitikanoole.