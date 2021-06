Ogier: Safari ralli väljakutsed on need, mis sõitjatele meeldivad

Pühapäeval lõppenud etapp pakkus sõitjatele ekstreemseid ilmastikutingimusi, keerulisi teeolusid ja metsiku loodusega arvestamist.

11 kõrgeima sarja autost läbis neli päeva kordagi katkestamata vaid viis ekipaaži.

Ogier' triumfeerimine Keenias tuli pigem üllatusena, eriti kui arvesse võtta, et prantslase Toyota Yarise vasakpoolne tagumine amortisaator jooksis reede hommikul õlist tühjaks. Pidev kalkuleerimine, head otsused ja konkurentide ebaõnnestumised aitasid ta aga kiiresti suurde mängu tagasi.

DirtFish ralliportaali küsimusele, kuidas õnnestus keerulises Keenias võit ära noppida, vastas mitmekordne maailmameister, et Keenia keerulised olud hoidsid kaardid kõigile avatuna. "Me teadsime, et seal võib palju juhtuda ning me olime selleks valmis. Ma arvan, et Keenia ralli ei valmistanud kellelegi pettumust, siin jagus meelelahutust täie raha eest. Kuigi tegemist oli väga pingelise katsumusega, nautisin ma seda väga," rääkis Ogier.

"Keenia erines kõigist teistest kohtadest, kus me karjääri jooksul sõitnud oleme, kuid see on see, mida me ootasime ja mis meile meeldib," avaldas prantslane uue MM-etapi üle rõõmu.

Ogier, kes on kuue etapiga kogunud 133 silma, juhib MM-i üldsarja tiimikaaslase Elfyn Evansi ees juba 34 punktiga. Evansist on 22 punktiga maas belglane Thierry Neuville, eestlane Ott Tänak hoiab 66 punktiga üldsarjas neljandat kohta.

Järgmine MM-etapp sõidetakse 15.-18. juulini Eestis.