Andrea Adamo: see oli tõeline ellujäämise päev

Liidrikoha haaras belglane Thierry Neuville (Hyundai), kellele 18,8 sekundiga kaotab Takamoto Katsuta (Toyota). Ott Tänak jääb tiimikaaslasele pea minutiga alla ja on kolmas.

"See on olnud tõeline ellujäämise päev ja järgmised kaks päeva näivad veel raskematena. Meil on olnud mõningaid probleeme ja rehvilõhkemisi, aga neid katseid nähes usun, et seda võis oodata," lausus Hyundai tiimipealik Andrea Adamo pressiteate vahendusel.

"Me ei saa kurta, sest see on osa Safari rallist. Thierry ja Martijn tegid hea päeva ja jäid raskuste ees rahulikeks. Ralli on endiselt väga-väga pikk ja üllatusi tuleb veelgi, nii et vaatame, kuidas ellu jääda."

Liidrikohta hoidev Neuville jääb tulevikku vaadates ettevaatlikuks. "Meil olid täna mõned head katsed. Kahjuks oli meil ka paar rehvilõhkemist. Mõned lõigud olid tõeliselt rasked, kus olid suured kivid ja kõik ei saanud vältida. Pidi lihtsalt pöialt hoidma, et need midagi ära ei lõhuks."

"Õnneks saime asjadega hakkama ja auto tagasi hooldusparki. Oleme palju teada saanud ja tiim vaatab auto täna õhtul hoolikalt üle, et valmistada see homseks katsumusterohkeks päevaks ette," lausus belglane. "Laupäevased katsed on erinevad ja ma olen kindel, et näeme veel asju juhtumas, nii et peame hoiduma jamadest."

Safari rallil sõidetakse neljapäevast pühapäevani kokku 18 katset kogupikkusega üle 320 kilomeetri. Ralli on MM-kalendris esimest korda pärast 2002. aastat.