Gustav Kruuda: Safari ralli intervjuud olid natuke mornimad

Ralliekspert Gustav Kruuda, kuidas hinnata Ott Tänaku kolmandat kohta? Kui hästi ta neis keerulistes Safari ralli tingimustes hakkama sai?

Kolmas koht on praegu päris hea, kui vaadata viimast kahte rallit - seal oli täielik ebaõnnestumine, kui saime ainult power stage'i punkte. Sellel rallil oli natuke probleeme, laupäeval oli klaas udune. Kui seda probleemi ei oleks olnud, oleks võib-olla pühapäeval seis selline, kus oleks saanud ka võidu eest heidelda. Kahjuks neid probleeme tuli ikkagi ette, aga see Safari ralli on nii keeruline ka, et ei ole üllatuslik, et neid probleeme seal tuli. Safari ralli oli edukas, sest jõudsime lõppu, saime väga palju kogemusi, millega saame järgmisel aastal uuesti rallile minna. Arvatavasti kasutakse ikka samu või sarnaseid katseid. Ma arvan, et see tulevikus asjad lihtsamaks.

Hyundai meestel peavad olema raudsed närvid, sest kolmas võistlus läheb käest vedrustuseprobleemide tõttu. Kaks korda Ott Tänakul ja nüüd Thierry Neuville'il.

Safari ralli intervjuud olid natuke mornimad kui viimasel kahel rallil. Adamo ütles ise ka, et üks kord võib juhtuda, teine koht ei tohi juhtuda ja kolmas kord ei tohiks ilmselgelt juhtuda. Kahjuks need vedrustuse probleemid meil seal tagapool on. Kas see tuleb sellest, et autot on nii palju arendatud, et kiirus ja jõud on läinud suuremaks ja seetõttu annavad detailid alla või on seal teine põhjus. Sellele ei oska mina vastata ja ma arvan, et peaaegu mitte keegi maailmas ei oska. Sellele teab vastust vaid Hyundai meeskond. Ma arvan, et Eesti rallifännid loodavad, et nad jõuavad sellele probleemile lahenduse leida. Kas see juhtub enne Rally Estoniat või enne Kreeka rallit - seda ma ei oska öelda. Ma isiklikult arvan, et põhifookus peaks olema lahendada probleem enne Kreeka rallit, sest Eesti, Soome ja Belgia rallid on suhteliselt lihtsad. Seal ei tohiks nii palju suuri kive olla.

Sebastien Ogier on nüüd nii suure edu saanud. Kuus etappi on minna, ta võib mõnel isegi nulli saada. Kas maailmameistritiitel on jagatud?

Praegu tundub päris nukker seis jah. Ogier ei ole niisama tulnud seitsmekordseks maailmameistriks. Tema oskabki sõita kogu aeg külma peaga. Ega viimased kaks rallit ka kõige paremini ei läinud, aga ta kogu aeg jätkas enda sõitu ja oli enesekindel. Lõpuks ta need rallid ka ära võitis. Samamoodi Portugalis ei olnud tal üldse head enesetunnet, aga ikkagi hoidus ta vigadest ja lõpetas ralli kolmandana. See ongi see, mida sul on vaja, et tulla maailmameistriks - kogu aeg lõpetada. Meie sõitjate süü see ei ole, kahjuks on andnud auto detailid alla ja me pole saanud rallisid lõpetada. Oleme pidanud need rallid ära katkestama. Praegu punktitabelile otsa vaadates väga hea seis ei ole ja pigem tundub, et Ogier jookseb see aasta tiitliga oma teed.

Mida Ott Tänakul reaalselt püüda on?

Otil on püüda kogu aeg kõige paremat tulemust ja sõita nii hästi kui ise oskab. Tema ja meeskond teavad, et kui ta sõidab nii hästi kui oskab ja kui auto toimib, siis nad peaksid need rallid ka ära võitma. Seda on Ott ka tõestanud, et kiirus on olemas, aga praegu on probleem vastupidavusega.